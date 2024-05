El soldado estadounidense arrestado en Rusia la semana pasada se encuentra recluido en un centro de detención preventiva, dijo el ejército el martes. Según reportes rusos, estará detenido durante dos meses a la espera de una investigación.

El sargento Gordon Black voló a Vladivostok, una ciudad portuaria en el Pacífico, para ver a su novia, y fue detenido después de que ella lo acusó de robarle, según funcionarios estadounidenses y la policía rusa.

El ejército confirmó el martes que Black no había solicitado autorización para el viaje internacional y que éste no estaba autorizado por el Departamento de Defensa. Según la política del Pentágono, los elementos del ejército deben obtener autorización para cualquier viaje internacional por parte de un supervisor de seguridad o un comandante, y eso no se hizo.

El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses no ir a Rusia, y dada la guerra en Ucrania y las continuas amenazas a Estados Unidos y su ejército, es muy poco probable que a Black se le hubiera concedido alguna autorización.

La delegación regional del Ministerio del Interior ruso informó el martes en un comunicado que Black y su novia tuvieron un conflicto y ella lo denunció a la policía, alegando que le faltaba dinero en efectivo después de que él se quedara con ella.

Según el comunicado, Black fue detenido en un hotel de Vladivostok.

Los medios de comunicación rusos citaron a Elena Oleneva, portavoz de los tribunales de Vladivostok, según la cual el Tribunal de Distrito de Pervomaisky, de la ciudad, ordenó el viernes que Black permanezca bajo custodia hasta el 2 de julio. Podría ser sentenciado a hasta cinco años de prisión si es declarado culpable.

El ejército estadounidense también está llevando a cabo una investigación administrativa sobre lo ocurrido.

Black estaba franco y en proceso de regresar a su base de operaciones en Fort Cavazos, en Texas, desde Corea del Sur, donde había estado asignado a Camp Humphreys con el Octavo Ejército. Los funcionarios estadounidenses dijeron que Black, que está casado, conoció a su novia en Corea del Sur. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato para informar al respecto.

“Los viajes oficiales y de permiso están actualmente restringidos de conformidad con la guía de autorizaciones al extranjero del Departamento de Defensa”, dijo Cynthia Smith, vocera del ejército, y agregó que “no hay evidencia de que Black tuviera la intención de permanecer en Rusia” después de que terminara su tiempo de licencia.