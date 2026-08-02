Una mujer de Reino Unido fue declarada culpable del asesinato de su hija de 2 años, luego de que la menor muriera tras meses de presuntos abusos físicos. Durante el juicio, la fiscalía reveló que la madre realizó búsquedas en Google sobre los síntomas que presentaba la niña antes de solicitar ayuda médica.

Alexandra Walker, de 25 años, y su entonces pareja, Harrison Simpson, de 22, fueron encontrados culpables por un jurado del Tribunal de la Corona de Teesside, de acuerdo con reportes de la BBC, Sky News, Teesside Live y la revista People.

La víctima, Isabelle Welsh, falleció en septiembre de 2025 después de sufrir lesiones provocadas por un prolongado patrón de maltrato, según expuso la fiscalía durante el proceso judicial. Simpson fue condenado por asesinato, crueldad infantil y agresión sexual contra una menor, mientras que Walker fue declarada culpable de asesinato y crueldad infantil.

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Las búsquedas en internet fueron parte de la evidencia

Los fiscales informaron que, antes de llevar a la niña al hospital, Walker buscó en internet frases como: “¿Por qué mi niña estaría sangrando?” y “¿Qué debo hacer si mi hija tiene sangre en las heces?”. En lugar de acudir de inmediato a un centro médico, llamó primero a su padrastro, quien finalmente la convenció de buscar atención médica para la menor.

Cuando Isabelle llegó al hospital, los médicos descubrieron que tenía 21 huesos rotos y una lesión severa en la cabeza, la cual fue identificada como la causa de su muerte.

Tras conocerse el veredicto, la familia de Isabelle difundió un comunicado en el que lamentó la pérdida de la pequeña.

“Isabelle debería haber tenido toda una vida por delante, pero nos fue arrebatada de la manera más desgarradora”, expresó la familia. También señalaron que, aunque el fallo no aliviará su dolor ni devolverá a la niña, representa un acto de justicia.

Videos mostraron la conducta de la madre

Durante el juicio, la fiscalía presentó imágenes de cámaras de seguridad que, según los investigadores, mostraban a Walker actuando con aparente indiferencia mientras su hija agonizaba.

La fiscal Kirstie Devine calificó el comportamiento de la pareja como una “violencia impactante” y describió el caso como “espantoso”. También se reveló que Simpson había iniciado una relación con Walker apenas seis semanas antes de la muerte de Isabelle y que fue hallado culpable de agredir sexualmente a la menor en varias ocasiones.

El inspector jefe Steve Chatterton, de la Policía de Cleveland, afirmó que la niña sufrió “lesiones catastróficas a manos de las mismas personas que debían amarla, cuidarla y protegerla”.

“Walker y Simpson le arrebataron el futuro a Isabelle y privaron a su familia de verla crecer”, concluyó el investigador.