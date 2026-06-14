Los votantes en Suiza emitían el domingo los últimos votos sobre una iniciativa impulsada por el principal partido de derecha para limitar la población del rico país alpino a 10 millones. Los primeros resultados mostraban que los votantes suizos se inclinaban en contra.

El populista Partido Popular Suizo, que tiene la mayor cantidad de escaños en el Parlamento, ha agitado y alimentado durante años el sentimiento antiinmigración, en particular por la afluencia de trabajadores procedentes de la vecina Unión Europea.

Algunos han calificado la propuesta como un “Brexit suizo” porque podría poner en peligro los profundos vínculos de Suiza con la Unión Europea, anclados por acuerdos que fomentan el crecimiento económico, los lazos culturales y los viajes transfronterizos, entre otras cosas. Suiza no es uno de los 27 estados miembros de la UE, pero está prácticamente rodeada por cuatro de ellos.

PUBLICIDAD

Un sondeo reciente de la agencia gfs.bern indicó que podría tratarse de una contienda reñida.

Los resultados preliminares compartidos por el gobierno federal mostraron que casi el 53% de los votantes rechazó la propuesta, con una participación que superó el 57% en todo el país. Aún estaban pendientes los resultados de muchos de los 26 cantones de Suiza.

El número de personas que viven en Suiza se ha disparado en casi una cuarta parte durante la última generación, y los extranjeros hoy representan casi un tercio de la población.

Los críticos sostienen que el auge de la migración ha aportado mano de obra y competencias extranjeras a sectores como la salud, las finanzas, la industria farmacéutica y la tecnología.

El Partido Popular Suizo presentó la medida de la “iniciativa de sostenibilidad”, al afirmar que la infraestructura, la vivienda, los programas sociales, los recursos naturales y el modo de vida suizos se han visto sometidos a presión por el crecimiento demográfico.

El gobierno federal, el Parlamento y EconomieSuisse, una importante asociación empresarial, se oponen a la idea.

En Ginebra, la segunda ciudad más grande de Suiza y un centro de instituciones de la ONU y grupos humanitarios, los primeros resultados mostraron que alrededor de dos tercios de los votantes de la región se oponían a la medida.

Maria Lalu, una ex trabajadora de una misión diplomática de Filipinas que llegó a Suiza a principios de la década de 1980, declaró que apoyaba la propuesta. “No tengo nada contra la inmigración. Yo también soy una extraña”, indicó después de emitir su voto, y añadió que quiere que la inmigración sea más ordenada.

PUBLICIDAD

La maestra Natascha Robert señaló que votó en contra de la iniciativa, expresando su preocupación de que la aprobación pudiera perjudicar la relación de Suiza con la UE. Añadió que la creciente diversidad de Suiza es un activo.

“Creo que la gente siempre tiene algo que aportarnos”, expresó fuera de un centro de votación en el barrio central de Paquis, enfatizando que nació en Suiza de dos padres suizos. “¿Significa eso que tenemos más extranjeros, me siento menos suiza? De verdad, no”.

La democracia suiza otorga a los votantes una participación directa en la elaboración de políticas mediante referendos que, por lo general, se celebran cuatro veces al año. La mayoría de las papeletas se envían por correo, y la votación presencial termina al mediodía el domingo.

Un voto por el “sí” obligaría al gobierno suizo a tomar medidas para limitar la población de aquí a 2050.

Si la población alcanza los 9.5 millones antes de esa fecha, el gobierno se vería obligado a restringir el asilo, la reunificación familiar y los permisos de residencia, y podría tener que anular el acuerdo de Suiza con la Unión Europea sobre la libre circulación de personas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que Suiza tenía una población nacida en el extranjero del 32% en 2024, solo por detrás de Luxemburgo y Australia entre los 38 países miembros del grupo.

La migración internacional ha sido durante mucho tiempo un tema sensible en Europa, mientras las naciones lidian con una población que envejece y un aumento de los sentimientos contra los extranjeros. Aunque ese sentimiento en otros países europeos se centra en migrantes del mundo en desarrollo, la mayoría de los extranjeros en Suiza son europeos.

PUBLICIDAD

Desde que Suiza y la Unión Europea flexibilizaron en 2002 las restricciones para que los ciudadanos vivan y trabajen a ambos lados de sus fronteras, la población suiza ha crecido un 23%, hasta 9.1 millones al cierre del año pasado. La producción económica también ha aumentado: subió un 24% en el mismo periodo, según datos del gobierno.

Los votantes suizos han abordado repetidamente el tema de la inmigración durante el último medio siglo. Solo un referendo de este tipo —“Contra la inmigración masiva” en 2014— se aprobó por un margen estrecho, después de que los promotores de la campaña avivaran temores sobre la superpoblación y el aumento del número de musulmanes en el país.

Aunque muchos países tienen límites a la inmigración, ninguno ha votado jamás por limitar su población, según expertos suizos.

__________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.