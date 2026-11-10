La caída del banco paraguayo Ueno bank ha arrastrado a un grupo de medios del mismo conglomerado empresarial y consigo a unos 300 trabajadores que han quedado suspendidos y sin sueldo desde el pasado martes, cuando la entidad financiera fue intervenida por el Banco Central del Paraguay (BCP) por insolvencia.

Una de las afectadas es la argentina de 41 años Romina Robledo, que ha vivido casi toda su vida en Paraguay y que regresó para aceptar un trabajo en uno de los medios del conglomerado, VMedia, con un salario que superaba sus expectativas.

Sin embargo, en menos de un año el sueño del buen ingreso cambió por la pesadilla del desempleo: con todo su dinero retenido, ha tenido que emplearse en el aseo de casas o cuidando niños para hacer frente a los gastos inmediatos, además de recibir ayuda de amigos.

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La argentina Romina Robledo, una de las trabajadoras del conglomerado VMedia, parte del intervenido Ueno bank, habla durante una entrevista con EFE, en Asunción (Paraguay). EFE/ Ron González ( Ron González )

Ueno bank era el brazo financiero del Grupo Vásquez, que también tenía una división de medios de comunicación, denominada VMedia, que integraban las radios La Tribu 650 AM y La Tribu Deport 1120 AM, así como los periódicos La Tribuna y Crónica.

También formaba parte del conglomerado el canal de YouTube La Tribu Stream, en el que se empleaba Robledo.

“Sé que va a ser muy difícil lograr hoy ese mismo salario a no ser que tome dos trabajos, porque en el mundo audiovisual difícilmente te pagan bien”, dijo Robledo en una entrevista con EFE.

La argentina recibía su salario en Ueno bank y guardaba ahí sus ahorros. “Me puse mal”, confesó sobre su reacción al conocer la noticia del cese de operaciones de los medios y la caída del banco.

“Era la primera vez que yo me animaba a ahorrar en un banco, nunca tuve la confianza, pero tanta era la venta psicológica que nos hacían que me dije, ‘ok, vamos a probar’”, añadió.

Gustavo Arce, uno de los trabajadores del conglomerado VMedia, parte del intervenido Ueno bank, habla durante una entrevista con EFE este 9 de noviembre de 2026, en Asunción (Paraguay). EFE/ Ron González ( Ron González )

Confianza traicionada

Gustavo Arce, de 46 años, dice sentirse traicionado por la disolución de Ueno bank y el cierre de VMedia. “Yo confiaba mucho en el grupo, el estilo de trabajo”, aseguró a EFE el hombre, que integraba el equipo que gestionaba los ejemplares devueltos de los diarios impresos Crónica y La Tribuna.

Hoy, Arce no tiene esperanzas de conseguir un puesto igual, pero en lo inmediato se conforma con el pago correcto de su liquidación y hallar un trabajo para llevar comida a la mesa, donde esperan sus tres hijos y su esposa.

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El Grupo Vásquez, cuyo accionista mayoritario, Miguel Vásquez, está en prisión preventiva a raíz del escándalo del banco, dijo inicialmente que el cierre de VMedia es temporal.

Arce reconoció que ha sentido angustia por la pérdida del trabajo.

“Mi hijo mayor me dijo ‘papá, tranquilízate’, porque ayer no me sentía bien”, señaló sobre un prolongado dolor de cabeza que sufrió el domingo y que finalmente achacó a problemas de visión.

Volver al mercado laboral

Mientras esperan la solución de sus casos, Robledo y Arce consiguieron un pequeño triunfo este lunes cuando el Ministerio de Trabajo determinó que la cláusula de exclusividad de los trabajadores del Grupo Vásquez, que cifró en más de 3,000, no se podía aplicar, con lo que todos pueden volver al mercado laboral sin afectar su legítimo reclamo de liquidación.

Además, la titular de esta cartera, Mónica Recalde, dijo a medios que su despacho dispuso de un equipo técnico que acompañará a los interventores en el cálculo de las liquidaciones, que estimó que comenzarán a ser pagadas en los próximos días.

Entretanto, algunos empleados de VMedia han vuelto a sus puestos, aunque de forma remota y sin la garantía de cobrar sus salarios.

“Hoy por hoy somos los dueños del medio, porque nuestro patrimonio está ahí”, afirmó Robledo de manera irónica.

Paraguay entró en crisis después de que el Banco Central ordenara la semana pasada un procedimiento de disolución de Ueno, una institución con 2.94 millones de clientes que recibió durante el mandato del expresidente Santiago Peña millonarios fondos de entidades públicas.

Peña, por su parte, atraviesa por una crisis particular tras ser apartado del cargo sin fueros por el Senado el pasado viernes y detenido solo horas después, acusado de lesión de confianza y administración en provecho propio en medio de la investigación sobre la insolvencia que llevó a la caída del banco.