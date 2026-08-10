Un vuelo de Batik Air que viajaba de Malasia a India se convirtió en escenario de momentos de tensión cuando un pasajero presuntamente intentó abrir una de las puertas de emergencia mientras el avión se encontraba a unos 30,000 pies de altura.

El incidente ocurrió el 7 de agosto durante el vuelo OD231, que cubría la ruta entre Kuala Lumpur y Kochi. El pasajero fue identificado como Jamsheer Athanikkal, de 36 años.

De acuerdo con reportes de la prensa india citados por People y People en Español, el hombre se encontraba sentado en el asiento 12A cuando, sin que aparentemente mediara una provocación, comenzó a manipular la salida de emergencia.

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Dañó el panel de la salida

Según un funcionario policial citado por The Indian Express, el pasajero habría intentado abrir la puerta y llegó a dañar el panel de la ventana de emergencia.

La situación generó alarma entre quienes se encontraban cerca. El hombre también habría amenazado a pasajeros y miembros de la tripulación que intentaron detenerlo.

La policía indicó que el incidente ocurrió durante el vuelo, entre aproximadamente las 9:30 p.m. y las 11 p.m.

Ante el comportamiento del pasajero, varios viajeros y miembros de la tripulación intervinieron para controlarlo.

Pasajeros ayudaron a someterlo

Videos difundidos en redes sociales muestran al hombre retenido dentro de la cabina mientras miembros de la tripulación y pasajeros intentaban mantenerlo bajo control.

Finalmente, Athanikkal fue inmovilizado con bridas hasta que el avión llegó a su destino.

Las imágenes muestran al pasajero sometido mientras varias personas permanecen a su alrededor. El material también permite observar daños en la zona del panel correspondiente a la salida de emergencia.

Dijo que lo hizo porque quiso

Después de ser detenido, el hombre habría dado una explicación desconcertante a las autoridades sobre el motivo de sus acciones.

Según un agente policial citado por The Indian Express, Athanikkal manifestó que intentó abrir la puerta porque simplemente “le dio la gana” en ese momento.

Otros reportes señalan que durante el incidente también habría expresado que sentía deseos de morir.

Las autoridades investigan las circunstancias del comportamiento del pasajero y las posibles consecuencias legales del incidente.

El avión llegó a salvo

A pesar de la situación ocurrida durante el trayecto, el vuelo continuó y aterrizó en Kochi, donde Athanikkal fue arrestado.

El caso vuelve a poner de relieve los protocolos de seguridad que se aplican ante pasajeros considerados disruptivos. En esta ocasión, la intervención conjunta de la tripulación y otros viajeros permitió controlar al hombre antes de que el avión llegara a su destino.

Por el momento, las autoridades continúan evaluando los cargos que podrían presentarse contra el pasajero por el incidente ocurrido durante el vuelo.