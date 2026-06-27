Terremoto de 5.9 estremece Pakistán
Residentes salieron corriendo aterrorizados de sus hogares.
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Peshawar, Pakistán. Un terremoto de magnitud 5.9 sacudió partes de Pakistán y el vecino Afganistán el sábado, provocando que residentes aterrorizados en todo Pakistán salieran corriendo de sus hogares, informaron las autoridades. No se reportaron daños ni víctimas de inmediato.
El epicentro se localizó en la región del Hindu Kush en Afganistán, según el Departamento de Meteorología de Pakistán.
El sismo se sintió en Islamabad, así como en la provincia oriental de Punjab y en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa, que limita con Afganistán.
También se percibió en la región de Cachemira administrada por Pakistán. Los servicios de emergencia en Khyber Pakhtunkhwa informaron que las administraciones distritales fueron puestas en alerta. Anwar Shahzad, portavoz de la Autoridad Provincial de Manejo de Desastres, dijo que las evaluaciones iniciales no habían encontrado reportes de víctimas ni daños.
Pakistán se encuentra en una zona sísmica activa y es afectado con frecuencia por terremotos. Un terremoto de magnitud 7.6 en 2005 dejó decenas de miles de muertos en Pakistán y Cachemira, la región himalaya en disputa dividida entre Pakistán e India y reclamada por ambos países.