San Salvador. Un potente terremoto remeció el océano Pacífico frente a las costas de Guatemala y El Salvador en la madrugada del sábado, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

El sismo, de magnitud 6.0, se registró a las 4:14 de la mañana a una profundidad de 10 kilómetros (seis millas). El epicentro estuvo a 81 kms (50 millas) al suroeste de Acajutla, en El Salvador, y a 107 kms (66 millas) al sur-sureste de Puerto San José, Guatemala.

Acajutla es el principal puerto comercial de El Salvador y también es utilizado por cruceros. Puerto San José es la ciudad más grande en la costa guatemalteca del Pacífico.

Por el momento no se han reportado daños personales o materiales.