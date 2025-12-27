Terremoto de magnitud 6.6 sacude Taiwán
En la capital del país los edificios se estremecieron.
El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6.6 sacudió Taiwán, justo frente a su costa noreste el sábado por la noche.
El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 20 millas de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.
El epicentro se ubicó a 43 millas de profundidad, y no había informes inmediatos de daños generalizados o víctimas.