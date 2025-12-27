El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que un terremoto de magnitud 6.6 sacudió Taiwán, justo frente a su costa noreste el sábado por la noche.

El sismo ocurrió a las 11:05 de la noche, hora local, a 20 millas de la ciudad costera de Yilan. Se sintieron temblores en toda la isla, incluyendo en la capital, Taipéi, donde los edificios se sacudieron.

El epicentro se ubicó a 43 millas de profundidad, y no había informes inmediatos de daños generalizados o víctimas.