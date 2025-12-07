JUNEAU, Alaska. Un potente terremoto de magnitud 7.0 sacudió una zona remota cerca de la frontera entre Alaska y el territorio canadiense de Yukón el sábado. No se emitió ninguna alerta de tsunami y las autoridades informaron que no hubo reportes inmediatos de daños ni heridos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el terremoto se produjo a unos 370 kilómetros (230 millas) al noroeste de Juneau, Alaska, y a 250 kilómetros (155 millas) al oeste de Whitehorse, Yukón.

En Whitehorse, la sargento Calista MacLeod de la Real Policía Montada de Canadá indicó que el destacamento recibió dos llamadas al 911 sobre el terremoto.

“Definitivamente se sintió”, dijo MacLeod. “Hay mucha gente en redes sociales que lo sintió”.

Alison Bird, sismóloga de Recursos Naturales de Canadá, explicó que la zona de Yukón más afectada por el temblor es montañosa y tiene poca población.

“La mayoría de la gente ha reportado caídas de objetos de estantes y paredes”, dijo Bird. “No parece que hayamos visto daños estructurales”.

La comunidad canadiense más cercana al epicentro es Haines Junction, dijo Bird, a unos 130 kilómetros de distancia. La Oficina de Estadísticas de Yukón registra una población de 1018 habitantes para 2022.

El sismo también se produjo a unos 91 kilómetros de Yakutat, Alaska, donde, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), residen 662 personas.

El terremoto se produjo a una profundidad de unos 10 kilómetros y fue seguido por múltiples réplicas menores.