La Habana- Un sismo de magnitud 3.3 y una profundidad de 24 kilómetros fue percibido este martes en las ciudades de Guantánamo y Santiago de Cuba, al oriente de la isla, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais).

El fenómeno telúrico ocurrió exactamente a las 9:21 hora local (13:21 GMT) sin que se reporten hasta el momento afectaciones materiales ni víctimas humanas, y “los parámetros están sujetos a revisión por contar con dos estaciones sismológicas”, puntualizó en redes sociales, el jefe de investigaciones del Cenais, Enrique Diego Arango.

Arango confirmó que se recibieron múltiples “reportes de perceptibilidad desde las ciudades de Guantánamo y Santiago de Cuba”.

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La región oriental de Cuba es la zona con mayor actividad sísmica, específicamente a lo largo de la costa sur de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Guantánamo.

Esta alta peligrosidad se debe a su cercanía a la Falla de Oriente, que marca el límite de placas tectónicas entre la placa de Norteamérica y la del Caribe.

Las autoridades de la isla desmintieron en agosto pasado una alerta de terremoto recibida por miles de usuarios de la telefonía móvil que provocó la reacción inmediata de los ciudadanos quienes salieron de sus viviendas y centros laborales a las calles.

De acuerdo con datos del Cenais, en 2025 ocurrieron unos 4,535 terremotos en Cuba, aunque sólo 15 resultaron perceptibles.