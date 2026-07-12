El tifón Bavi se debilitó el domingo hasta convertirse en tormenta tropical, horas después de tocar tierra en la provincia de Zhejiang, en el este de China, pero seguía trayendo varios días de fuertes vientos y lluvias intensas a partes del país.

Su intensidad continuó disminuyendo a medida que avanzaba hacia el noroeste a través del este de China y entraba en la provincia de Anhui, hasta la tarde del domingo, según el centro meteorológico nacional de China.

21 Fotos El sistema tocó tierra con vientos de más de 150 millas por hora.

El Centro Meteorológico Nacional de China indicó que se espera que los fuertes vientos y las lluvias intensas afecten a muchas ciudades del este y noreste del país el domingo y el lunes, y añadió que se registraron lluvias fuertes a torrenciales la tarde del domingo en provincias entre las que se incluye Anhui.

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En la provincia de Zhejiang, más de 2.2 millones de personas fueron evacuadas debido a Bavi, según medios estatales. Shanghái evacuó a más de 290,000 personas de zonas de riesgo, mientras que la provincia de Fujian evacuó a más de 180,000 personas.

En la ciudad costera de Yueqing, en la provincia de Zhejiang, más de 1,300 árboles fueron derribados, incluidos al menos 700 arrancados de raíz, de acuerdo con la cadena estatal CCTV.

Se esperaba que el Aeropuerto Internacional de Pudong y el Aeropuerto Internacional de Hongqiao, en Shanghái, cancelaran alrededor de 653 vuelos de llegada y salida debido a Bavi, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Bavi pasó al norte de Taiwán el sábado, pero no tocó tierra de forma directa. El departamento de bomberos de Taiwán señaló que al menos 134 personas en toda la isla resultaron heridas. Algunas sufrieron lesiones cuando circulaban en motocicletas o bicicletas con fuertes vientos, o debido a superficies de carretera resbaladizas.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.