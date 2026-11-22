Un joven de 19 años murió tras ser atacado por un tigre mientras se grababa un video para TikTok en una finca privada en Lahore, Pakistán. El incidente llevó al arresto del propietario del lugar y de un creador de contenido, mientras las autoridades investigan posibles negligencias y un intento de ocultar lo sucedido.

Según informó la Policía de Lahore en un comunicado publicado en la red social X, el ataque ocurrió cuando el tiktoker acudió a la propiedad para grabar contenido con el animal.

Las autoridades indicaron que el tigre se salió de control ante la presencia del creador de contenido y atacó al joven, identificado como Talha, quien trabajaba en la finca.

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La víctima sufrió heridas de gravedad y murió posteriormente mientras recibía atención médica en un hospital.

Tras el incidente, agentes de la Policía de Kahna arrestaron al dueño de la finca y al tiktoker, identificado por medios internacionales como Nouman Hassan. El propietario fue identificado como Fayyaz.

La investigación también contempla un posible intento de encubrir lo ocurrido. Según la Policía de Lahore, presuntamente se intentó presentar las lesiones del joven como consecuencia de un ataque de perro.

El tigre fue entregado a las autoridades de vida silvestre, mientras se examina si el propietario tenía los permisos necesarios para mantener al animal en la finca y si cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.

La Policía también investiga posibles actos de negligencia relacionados con el ataque. El cuerpo del joven fue trasladado a una morgue para los procedimientos correspondientes.

“La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana”, expresó un portavoz de la Policía de Lahore al periódico The Independent.

El funcionario advirtió que las autoridades investigarán tanto el supuesto intento de ocultar las circunstancias del ataque como cualquier responsabilidad por negligencia.

El caso ha puesto nuevamente bajo atención los riesgos de utilizar animales salvajes en grabaciones para redes sociales, particularmente cuando no existen las condiciones de seguridad necesarias.