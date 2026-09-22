ANKARA, Turquía— Un agresor abrió fuego el martes cerca de un instituto en el oeste de Turquía e hirió al menos a 11 personas, según informaron las autoridades. El presunto autor de los disparos fue detenido.

Al menos dos de los heridos se encontraban en estado grave, según ha declarado el ministro de Justicia, Akin Gurlek, en un comunicado publicado en X.

El ataque tuvo lugar frente a un centro de formación profesional y técnica del distrito de Turgutlu, en la provincia de Manisa, según informó la oficina del gobernador provincial. Se enviaron inmediatamente al lugar de los hechos equipos policiales y médicos.

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El canal de noticias HaberTurk informó de que el agresor era un alumno de 15 años de ese colegio. La noticia añadía que llegó al lugar armado con una escopeta que había cogido de la casa de su abuela y que disparó al azar cerca del colegio antes de intentar huir a pie.

Según Gurlek, se desconocía el motivo del ataque; este afirmó que se había designado a dos fiscales jefe para investigar el tiroteo, incluidas las denuncias de que el alumno había sido víctima de acoso escolar.

Los padres del agresor y su abuelo, propietario del arma, fueron detenidos en el marco de la investigación, según afirmó Gurlek.

Las imágenes de una cámara de seguridad mostraban al presunto autor de los disparos caminando por una calle con un arma en la mano. En otro vídeo se le veía corriendo por una calle, todavía con el arma en la mano.

Los padres, preocupados, se apresuraron a acudir al colegio y se produjeron enfrentamientos entre ellos y la policía, que bloqueaba la entrada al edificio, según informó el periódico Cumhuriyet.

El ataque se produjo meses después de que Turquía se viera conmocionada por dos tiroteos en colegios este año. El Gobierno reforzó la seguridad en los centros educativos al inicio del curso académico la semana pasada.

En abril, 16 personas, en su mayoría estudiantes, resultaron heridas cuando un antiguo alumno abrió fuego en un instituto de la provincia de Sanliurfa, en el sureste de Turquía. Posteriormente, el agresor se quitó la vida.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.