GINEBRA — Un tiroteo ocurrido en una rave en el cantón de Argovia, al norte de Suiza, se saldó con un fallecido y cinco heridos en la madrugada del domingo, según informaron la policía local y los medios de comunicación. La policía afirmó que sigue buscando a un sospechoso.

«La búsqueda del autor desconocido sigue en curso», escribió la policía en X. «Aún se desconocen los posibles motivos y las circunstancias exactas del delito».

La policía cantonal ha informado en X de que una mujer de 22 años falleció en el lugar de los hechos a causa de sus lesiones. Cuatro hombres y una mujer, de entre 24 y 27 años, fueron trasladados al hospital con lesiones que van desde leves hasta graves.

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Según la policía, todas las víctimas son residentes en Suiza. No se han revelado sus nombres, de conformidad con la normativa suiza en materia de protección de datos.

Los tiroteos en lugares públicos son poco frecuentes en este país alpino, a pesar de que la tenencia de armas está relativamente extendida.

Las autoridades recibieron un aviso, alrededor de las 2:30 de la madrugada, de un tiroteo en Aarau, la capital del cantón, situada a 46 kilómetros (29 millas) al oeste de Zúrich, según informó el portavoz de la policía, Pascal Wenzel, a la cadena pública suiza SRF.

Según informó la SRF, en el momento del incidente se estaba celebrando la fiesta «Aarau Rave VOL. 7» en el hipódromo del barrio de Schachen, en Aarau. El cuerpo de bomberos acordonó una amplia zona alrededor del recinto.

Se estaba llevando a cabo una importante operación policial y se pidió a los vecinos que se mantuvieran alejados de la zona. En el lugar había numerosos agentes, bomberos y ambulancias. La policía de Friburgo, en la vecina Alemania, también participó en las labores de búsqueda del sospechoso, según informó la agencia de noticias alemana dpa.

El diario suizo Blick informó de que los asistentes a la rave confundieron al principio los disparos con fuegos artificiales, hasta que alguien gritó: «¡Todos al suelo!».

El periódico informó de que el tiroteo tuvo lugar justo después de que finalizara el evento. Según Blick, la policía trasladó posteriormente a todos los asistentes que quedaban a un gimnasio cercano.

La policía pidió a los testigos que tuvieran vídeos o fotos que los compartieran con los investigadores.

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El Club Hípico de Argovia, responsable del hipódromo, se mostró consternado por el tiroteo.

«Transmitimos nuestro más sincero pésame a todos los afectados y a sus familias, que se enfrentan a esta situación difícil y dura», se indica en su página web. «Nos gustaría dar las gracias al personal de emergencias y a todas las personas implicadas que trabajaron con profesionalidad y dedicación en el lugar de los hechos».

El DJ suizo Tekibo, que actuó en la rave, escribió en Instagram que «lo que ocurrió en la rave de Aarau es absolutamente desgarrador».

«Se supone que el techno y las raves son un lugar de libertad y seguridad, nunca un lugar donde ocurra algo así», añadió.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.