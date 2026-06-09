Ciudad de México. La tormenta tropical Boris tocó tierra la madrugada de este martes entre los sureños estados de Guerrero y Oaxaca, por lo que mantendrá lluvias muy fuertes en el sur y oeste del país, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 3:00 a.m. el centro del fenómeno meteorológico tocó tierra y se ubicó aproximadamente a 25 kilómetros al este-noreste de Punta Maldonado, y a 170 km al este-sureste de Acapulco, ambas localidades de Guerrero, de acuerdo con el organismo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua),

Boris presentó vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora (km/h), rachas de 85 km/h y desplazamiento hacia nor-noroeste a 9 km/h.

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“Debido a las amplias bandas nubosas del sistema, se prevén en las siguientes horas lluvias muy fuertes (de 50 a 75 milímetros [mm]) en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (costa), Guerrero (sureste y este) y Oaxaca (oeste), y fuertes (de 25 a 50 mm) en Puebla (suroeste), Estado de México (oeste y suroeste), Ciudad de México y Morelos”, puntualizó el SMN.

Asimismo, pronosticó que el sistema originará rachas de viento de 60 a 80 km/h en las costas de Guerrero y Oaxaca, de 40 a 60 km/h en costas de Jalisco, Colima y Michoacán, así como oleaje de 2 a 3 metros de altura en costas de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Jalisco y Colima.

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y desbordamientos en zonas bajas.

Ante estas condiciones, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Las autoridades mexicanas previeron en abril la posible formación de hasta 36 ciclones con nombre en los océanos Atlántico y el Pacífico en la temporada 2026, de los que siete podrían alcanzar la categoría 3, 4 y 5. De esa cifra, entre 18 y 21 sistemas podrían generarse en el Pacífico y entre 11 y 15 por el Atlántico.