Miami. La tormenta tropical Lorenzo continúa avanzando por el océano Atlántico tropical central, pero aún no representa una amenaza para tierra, dijeron los meteorólogos.

La tormenta se encontraba aproximadamente a 1,330 millas al oeste de las islas de Cabo Verde y tenía vientos máximos 60 mph, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se movía hacia el noroeste a 15 mph).

No había alertas ni avisos costeros en efecto.

La tormenta, descrita como “pobremente organizada”, tiene vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hacia afuera hasta 175 millas desde el centro. Se espera que gire hacia el norte y luego hacia el noreste en los próximos días, pero sin amenazar tierra.