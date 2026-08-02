Cinco personas murieron y otras 41 aún están siendo buscadas este domingo en Indonesia después de que se registrara un incendio en un ferry con más de 200 pasajeros en medio del mar en la provincia de Java Oriental, a unos 700 kilómetros al este de Yakarta, informaron autoridades del archipiélago.

Los servicios de emergencia de Indonesia explicaron que hasta las 16.00 hora local (9.00 GMT) los equipos de ayuda desplegados en la zona, cerca de la isla de Madura, habían confirmado la muerte de cinco personas que iban a bordo del Mutiara Sentosa 2 y el rescate con vida de otras 225.

PUBLICIDAD

Además, en los mismos reportes enviados a periodistas, los rescatistas cifraron en 41 el total de personas que aún no habían podido ser rescatadas, mientras las llamas seguían consumiendo la enorme embarcación, como muestran las imágenes difundidas por el Ministerio de Transporte del país asiático.

En una nota de prensa, el Gobierno indicó que el barco navegaba de Surabaya a Makassar cuando detectó el incendio que se ha ido extendiendo por buena parte de la embarcación, de la que algunas personas saltaron hacia el agua, según los vídeos publicados por los rescatistas.

Algunos de estos supervivientes llegaron nadando hasta los seis barcos que se acercaron a la zona del siniestro, donde todavía intentan rescatar al resto de pasajeros y tripulantes, sin que quede claro de momento las causas del incendio.

Hasta ahora no se ha publicado el listado de pasajeros del Mutiara Sentosa 2, que cubría una ruta usada mayoritariamente por indonesios residentes en Java Oriental.

Los accidentes marítimos son comunes en Indonesia debido a infraestructuras precarias, la sobrecarga de pasajeros y mercancías, el cumplimiento laxo de las normas de seguridad y las inclemencias meteorológicas.

En julio de 2025, otro ferry con 580 personas a bordo se incendió en la provincia de Célebes Septentrional, un incidente que dejó tres muertos y por el que decenas de pasajeros saltaron al mar para escapar de las llamas.

El barco es uno de los principales medios de transporte en el archipiélago indonesio, formado por más de 17,000 islas y con una población de más de 270 millones de habitantes.