La cifra de muertes por el incendio en un complejo habitacional en Hong Kong ascendió a 36 y hay 279 personas desaparecidas, informó el miércoles el líder del territorio John Lee.

Añadió que 29 personas permanecían hospitalizadas.

Dijo que el incendio, que se desató en un complejo residencial en Tai Po, un suburbio en los Nuevos Territorios, estaba “bajo control” poco después de la medianoche.

El incendio más mortífero en Hong Kong en años ardió hasta altas horas de la noche del miércoles.

Cientos de residentes fueron evacuados cuando el incendio se propagó por siete edificios de apartamentos de gran altura.

PUBLICIDAD

Los jefes de bomberos dijeron que las altas temperaturas en el lugar dificultaban las operaciones de rescate. No se sabe por ahora cómo comenzó el incendio.

El fuego produjo una columna de llamas y denso humo mientras se propagaba rápidamente por el andamiaje de bambú y la red de construcción instalada alrededor de la parte exterior del complejo habitacional. Alrededor de 700 personas fueron evacuadas a refugios temporales.

Los registros muestran que el complejo habitacional constaba de ocho bloques con casi 2,000 apartamentos que albergaban a unas 4,800 personas, incluidas muchas personas mayores.

Varios edificios cercanos se incendiaron, con llamas brillantes y humo saliendo de las ventanas al caer la noche. Las autoridades dijeron que se desplegaron cientos de bomberos, policías y paramédicos. Los bomberos dirigieron chorros de agua a las intensas llamas desde lo alto de camiones equipados con escaleras.

El incendio comenzó a media tarde, y después del anochecer, las autoridades lo elevaron a un nivel de alarma 5, el de mayor gravedad. Las autoridades dijeron que las condiciones seguían siendo muy difíciles para los bomberos.

“Los escombros y el andamiaje de los edificios afectados están cayendo”, señaló Derek Armstrong Chan, subdirector de Servicios de Bomberos (Operaciones). “La temperatura dentro de los edificios en cuestión es muy alta. Es difícil para nosotros entrar al edificio y subir para realizar operaciones de extinción de incendios y rescate”.

Las autoridades indicaron que el fuego comenzó en el andamiaje externo de uno de los edificios, una torre de 32 pisos, y luego se extendió al interior de este y a bloques cercanos, probablemente instigado por las condiciones ventosas.