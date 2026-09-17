Abuya, Nigeria. Al menos 48 personas fallecieron y otras 100 estaban recibiendo tratamiento en el sur de Nigeria tras consumir una bebida que se sospecha que contiene metanol, dijeron las autoridades el jueves.

Los casos se reportaron en las áreas de gobierno local de Odigbo e Irele, dijo Banji Ajaka, comisario de Salud del estado de Ondo. Se cree que en total ha habido 182 personas afectadas, agregó.

“Ocurrió muy rápido. Una vez que consumen, dependiendo de la cantidad, los riñones dejarán de funcionar, la vista fallará, el cerebro se dañará”, dijo Ajaka a The Associated Press.

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Algunos de los que enfermaron tras consumir el brebaje han sido dados de alta del hospital, agregó.

Uno de los 15 detenidos en relación con el incidente se dedicaba a producir bebidas “que se sospecha contienen metanol y está ayudando a la policía con las investigaciones”, señaló Abayomi Jimoh, vocero de la policía de Ondo.

Informaciones publicadas en la prensa local indicaron que la primera muerte se reportó hace casi dos semanas.

El consumo de bebidas alcohólicas de fabricación local es habitual en el país más poblado de África, especialmente en las zonas rurales, donde es más asequible.

La Agencia Nacional para la Administración y el Control de Alimentos y Medicamentos prohíbe la venta a nivel nacional de alcohol en bolsitas y en pequeños recipientes de plástico porque, según sostiene, son fácilmente accesibles para niños y jóvenes.