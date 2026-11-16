Al menos 11 personas murieron y varias resultaron heridas tras un incendio registrado durante la madrugada del lunes 16 de noviembre en un edificio de uso residencial y comercial en la isla de Phuket, uno de los principales destinos turísticos de Tailandia.

El gobernador de Phuket, Chotnarin Kerdsom, informó que las llamas afectaron una edificación donde se alquilaban habitaciones y funcionaba un establecimiento dedicado a la venta y alquiler de motocicletas en el primer piso.

De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, cerca de 20 personas que sufrieron heridas leves fueron rescatadas con vida y se encuentran fuera de peligro. Hasta el momento, no se han revelado las identidades de las víctimas mortales ni de los lesionados.

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Un posible cortocircuito habría provocado el incendio

Las primeras hipótesis apuntan a que la emergencia pudo comenzar por un cortocircuito en un poste de electricidad ubicado frente al edificio, en medio de las lluvias.

Según la información preliminar, las chispas habrían alcanzado varias motocicletas estacionadas debajo del poste, lo que habría provocado que el fuego se extendiera rápidamente por el inmueble.

Las autoridades también señalaron que en el primer piso estaban estacionadas alrededor de 100 motocicletas y había una gran cantidad de materiales inflamables. Esta situación habría favorecido la propagación de las llamas y generado una densa columna de humo con sustancias tóxicas.

Autoridades investigan las condiciones de seguridad del edificio

La Policía anunció que realizará una inspección para establecer si el establecimiento de motocicletas contaba con los permisos necesarios y cumplía las normas de seguridad exigidas para su funcionamiento.

El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos de incendios en edificaciones de Tailandia, donde las autoridades han advertido sobre problemas relacionados con el incumplimiento de las normas de prevención y el deterioro de instalaciones eléctricas antiguas.

Uno de los antecedentes recientes ocurrió a mediados de julio, cuando un incendio nocturno en un bar de Bangkok dejó 33 personas muertas y al menos 14 heridos graves. En ese caso, las primeras investigaciones también señalaron un posible cortocircuito como origen de la emergencia.

Mientras avanzan las investigaciones para determinar el origen del incendio, las autoridades tailandesas buscan establecer si el establecimiento cumplía con los requisitos de seguridad y prevención de emergencias. Por ahora, no se han identificado oficialmente las víctimas ni se ha confirmado la causa que provocó la tragedia.