Sídney. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, confirmó este viernes que tres militares australianos se encontraban a bordo de un submarino de Estados Unidos que participó en el hundimiento de una fragata iraní cerca de Sri Lanka, aunque niega participación australiana en la ofensiva.

Albanese señaló que los tres efectivos de la Marina australiana estaban desplegados en el submarino estadounidense como parte de acuerdos de cooperación militar con terceros países, una práctica habitual entre aliados.

Según precisó, los militares participan en rotaciones con la Armada de Estados Unidos para adquirir experiencia operativa de cara a la futura incorporación de submarinos nucleares en el marco del pacto de seguridad AUKUS, una alianza estratégica militar entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos.

El jefe del Gobierno australiano subrayó que, pese a su presencia en la embarcación, los militares australianos no participaron en ninguna acción ofensiva contra Irán durante el ataque que terminó con el hundimiento de la fragata iraní IRIS Dena.

“Puedo confirmar que tres miembros del personal australiano estaban en ese buque. También puedo confirmar que ningún militar australiano participó en acciones ofensivas contra Irán”, afirmó Albanese en declaraciones a los medios.

Por su parte, el Ejecutivo insistió en que el personal australiano integrado en unidades de otros países actúa siempre conforme a la legislación y la política de defensa de Australia.