CIUDAD DE MÉXICO. Al menos tres personas fallecieron y otras cuatro resultaron heridas al explotar un ducto de la petrolera estatal mexicana en el estado sureño de Oaxaca durante labores de mantenimiento, anunció el martes la empresa.

El accidente ocurrió en el ducto Nuevo Teapa-Salina Cruz que atraviesa la localidad de Loma Larga, en el Istmo de Tehuantepec, cuando trabajadores realizaban labores de inyección con nitrógeno a la tubería, dijo en un comunicado Petróleos Mexicanos (Pemex).

La explosión ocurre a casi dos años de dos incendios que se registraron en un pozo y una plataforma de la petrolera estatal en el estado oriental de Veracruz, en el Golfo de México, donde perecieron siete trabajadores.

Pemex indicó que en el incidente de Loma Larga murieron tres personas y otras cuatro fueron trasladadas a hospitales de la localidad.

La petrolera no informó sobre las causas del accidente.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, señaló en un mensaje de su cuenta de X que tras la explosión continúan las labores de seguridad y resguardo del área por parte de las corporaciones de emergencia.