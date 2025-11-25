Brasilia, Brasil. El Supremo Tribunal Federal de Brasil ratificó el lunes el encarcelamiento de Jair Bolsonaro luego que el expresidente admitió que intentó romper su tobillera de rastreo el fin de semana cuando estaba bajo arresto domiciliario. Un juez consideró la acción como un intento de fuga para evitar una sentencia de 27 años en prisión por encabezar un intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 70 años, fue arrestado el sábado por la mañana y detenido en una celda en la sede de la policía federal del país en la capital, Brasilia.

Un panel de cuatro miembros del tribunal dictaminó unánimemente que Bolsonaro deberá permanecer bajo arresto preventivo.

PUBLICIDAD

El juez Alexandre de Moraes, quien emitió la orden de arresto el sábado, consideró que existía el riesgo de que Bolsonaro se diera a la fuga. El expresidente está a punto de comenzar a cumplir su sentencia de 27 años de prisión por intentar un golpe de Estado para permanecer en el cargo tras su derrota electoral en 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.

La decisión de De Moraes fue aprobada por sus colegas Flávio Dino, Cristiano Zanin y Carmen Lúcia en una sesión en línea del tribunal.

El domingo, Bolsonaro le dijo a un juez asistente que un cambio en su medicación le causó un colapso nervioso y alucinaciones, lo que lo llevó a intentar romper su monitor de tobillo. Sus médicos y abogados repitieron sus afirmaciones al hablar con periodistas.

Sin embargo, De Moraes escribió en su decisión que “Bolsonaro... confesó haber roto la tobillera de rastreo, lo que es una falta grave, un incumplimiento repetido de las medidas cautelares (que le permitieron permanecer en arresto domiciliario) y una evidente falta de respeto al tribunal”.

Al juez se le informó que el monitor de tobillo del exmandatario derechista fue manipulado a las 12:08 de la mañana hora local del sábado. La orden de arresto se emitió horas después.

Bolsonaro permanecía bajo arresto domiciliario desde agosto. Tanto partidarios como detractores del expresidente han salido a las calles en varias ciudades brasileñas desde que se dio a conocer la noticia el sábado.

El lunes en Brasilia, pocos manifestantes aparecieron frente a la sede de la policía federal. Mientras pasaban en sus autos, algunos tocaban la bocina y gritaban insultos a Bolsonaro o mostraban apoyo a Lula.

PUBLICIDAD

A medida que los legisladores comienzan a regresar a la ciudad para lo que probablemente será una semana ocupada y tensa, uno de los hijos del expresidente, el senador Flávio Bolsonaro, dijo a periodistas que seguirá presionando por un proyecto de ley de amnistía para su padre, una medida que ha perdido fuerza en los últimos meses.

“Lo haremos todo de nuevo en 2026”, dijo Flávio Bolsonaro, quien también es un aspirante presidencial para las elecciones del próximo año. Otros políticos de derecha preferirían tener un candidato fuera de la familia, como el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas.

Los abogados de Bolsonaro pueden presentar otros recursos hasta el final del lunes, pero eso no descarta que el Supremo Tribunal Federal ordene al expresidente comenzar a cumplir su sentencia de prisión incluso el martes mismo si De Moraes así lo decide.

De Moraes no ha insinuado si tomará esa decisión tan rápidamente.