DUBAI, Emiratos Árabes Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump advirtió el miércoles que Estados Unidos destruirá un puente o una central eléctrica cada vez que Irán ataque un barco en el estrecho de Ormuz.

La última amenaza de Trump de atacar infraestructura civil se produjo mientras la impopular guerra se intensifica sin una salida clara, amenazando con una mayor perturbación económica mundial y elevando los precios del combustible antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos este otoño. Ambas partes se han atrincherado en su disputa por el estrecho, una vía marítima crucial para la energía mundial que permanece en gran parte cerrada debido a los ataques iraníes.

PUBLICIDAD

Estados Unidos llevó a cabo otra serie de ataques contra Irán durante la noche del miércoles, y las defensas aéreas abrieron fuego sobre la capital, Teherán. Irán lanzó un ataque con misiles contra una ciudad jordana cercana a Israel, y se emitieron alertas en Bahréin y Arabia Saudita.

Ante el estancamiento de las negociaciones, ambas partes han buscado obtener ventaja atacando infraestructura civil. Irán ha respondido a los ataques estadounidenses atacando infraestructura energética y plantas desalinizadoras que abastecen de agua potable a los países vecinos del Golfo, azotados por la sequía.

El derecho internacional generalmente prohíbe tales ataques, a menos que la infraestructura se utilice con fines militares. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, calificó estos ataques de “inaceptables” el martes.

Los costos de la guerra se están incrementando

El cierre del estrecho, por donde transitaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados mundialmente en tiempos de paz, ha sacudido la economía mundial con repercusiones que van mucho más allá de Oriente Medio. Una nueva amenaza de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, en Yemen, de atacar el transporte marítimo saudí en el Mar Rojo, pone en riesgo otro punto estratégico para el comercio.

“De ahora en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare contra un barco en el Estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo o arma, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA”, escribió Trump en las redes sociales.

PUBLICIDAD

Trump viajó el miércoles a la base aérea de Dover para recibir los restos de cuatro militares estadounidenses. Un día antes, su secretario de Defensa, Pete Hegseth, estimó en una acalorada audiencia en el Senado que Estados Unidos había gastado 37,500 millones de dólares en la guerra hasta el momento.

El precio del crudo Brent, de referencia, subió a más de 93 dólares el barril. Esto representa un aumento considerable con respecto a los menos de 72 dólares de principios de mes, un nivel similar al que tenía antes de la guerra. Los precios de la gasolina también están subiendo.

Ataques sacuden a Irán y Jordania

El ejército jordano informó haber interceptado cuatro misiles iraníes sobre Aqaba, mientras que otros dos cayeron en “zonas deshabitadas”. Se podían observar columnas de humo en videos grabados por personas en la cercana ciudad israelí de Eilat. Jordania también informó haber interceptado cuatro drones iraníes.

Irán ha evitado atacar a Israel desde que se reanudaron las hostilidades el mes pasado, aparentemente con la esperanza de impedir que vuelva a entrar en la guerra. Pero el ataque a Aqaba, a la vista de Eilat (Israel), generó preocupación por una mayor escalada del conflicto tras el fracaso del acuerdo para cesar las hostilidades.

Se activó otra alerta de misiles en Bahréin, y Arabia Saudí advirtió a los residentes de Dammam, ciudad del Golfo Pérsico, que buscaran refugio. Posteriormente, las autoridades saudíes declararon que el peligro había pasado, sin dar más detalles.

PUBLICIDAD

El ejército estadounidense anunció el miércoles que había completado su undécima noche de ataques contra Irán, con objetivos que incluían hangares de aviones y depósitos de drones.

La agencia estatal iraní IRNA informó de explosiones en varias provincias. El Ministerio de Salud iraní afirma que los ataques estadounidenses de los últimos once días han causado la muerte de 53 personas, entre ellas seis mujeres y tres niños, y han dejado cerca de 600 heridos.

La Guardia Revolucionaria iraní, de carácter paramilitar, insistió en que sus ataques de represalia continuarían. Los esfuerzos diplomáticos no muestran señales de progreso.

Antes de los últimos ataques, el ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, visitó Pakistán, un mediador clave en el conflicto, con el objetivo de reactivar la diplomacia. Sin embargo, no estaba claro qué nuevo acuerdo podría alcanzarse para poner fin a la guerra, que últimamente se ha convertido en una batalla por el control del estrecho de Ormuz.

El portavoz del Ministerio del Interior iraní, Ali Zeinivand, declaró que “la diplomacia no se ha suspendido” y que se seguían intercambiando mensajes, sin dar más detalles, según IRNA.

En una cumbre regional en Filipinas, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, denunció las acciones de Irán en el estrecho.

“Si creamos un precedente en Oriente Medio donde un Estado-nación puede decidir controlar una vía marítima internacional, cobrar un peaje y, si no se paga, destruir los barcos, habremos creado un precedente muy peligroso que se repetirá en otras partes del mundo, incluida esta región”, afirmó.

En respuesta a los ataques de Irán, Estados Unidos reimplantó un bloqueo a los puertos iraníes.