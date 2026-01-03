Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, aseguró este sábado que manejarán la situación en Venezuela hasta que haya una transición ordenada. Esto luego de que lograran la captura de Nicolás Maduro, quien será enjuiciado en Nueva York.

En una conferencia desde Mar-A-Lago explicó a la prensa que el operativo en Caracas para lograr la captura del chavista fue espectacular.

“Fue un asalto como no se había visto desde la Segunda Guerra Mundial”, destacó acerca del trabajo que hizo la Fuerza Armada de su país.

Además de esto, indicó: “Se trató de una fuerza dirigida contra una fortaleza militar fuertemente fortificada en el corazón de Caracas, con el objetivo de llevar ante la justicia al dictador prófugo Nicolás Maduro. Esta fue una de las demostraciones de poder y competencia militar estadounidense más impactantes, efectivas y poderosas en la historia de Estados Unidos”.

PUBLICIDAD

17 Fotos Mira cómo se han expresado en las redes sociales.

Acerca del futuro de Venezuela, afirmó: “Nosotros estaremos a cargo hasta que se pueda hacer una transición justa, con buen sentido y justicia para el pueblo de Venezuela. No podemos permitir que otra persona tome Venezuela y no tenga el pensar del bienestar del pueblo en mente".

En su discurso, explicó que Estados Unidos tiene un largo historial de operaciones exitosas, a la que suma la de Venezuela. Entre estas mencionó el ataque contra Qasem Soleimani, comandante de la Fuerza Quds, el ataque contra el terrorista yihadista Abu Bakr al-Baghdadi y la destrucción y aniquilación de las instalaciones nucleares de Irán.

¿Qué pasará con Maduro y Cilia Flores?

Trump señaló que ambos ahora enfrentan a la justicia estadounidense. “Maduro y Flores han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York, J. Clayton, por su campaña de narcoterrorismo mortal contra Estados Unidos y sus ciudadanos”, escribió.

El chavista fue trasladado a bordo del helicóptero USS Iwo Jima, según se vio en una foto publicada por el republicano.

Foto compartida por el presidente Donald Trump que muestra a Maduro a bordo de buque militar. ( Donald Trump via Truth Social )

Este operativo se retrasó unos días debido a factores climatológicos, por lo que esperaban el momento perfecto para lograr la captura. No se descarta que ocurra un segundo ataque para controlar a la cúpula de Maduro. “Estamos listos para un segundo ataque mucho mayor si es necesario. Así que estábamos preparados para una segunda ola si fuera necesario, probablemente no necesitemos una segunda, pero estamos preparados para una segunda ola, una ola mucho mayor de hecho”, confirmó Trump.

La industria del petróleo

Una de las promesas que hizo el mandatario estuvo relacionada con la industria petrolera.

PUBLICIDAD

“Como todo el mundo sabe, el negocio del petróleo en Venezuela ha sido un fracaso durante un largo período de tiempo… Vamos a hacer que las grandes compañías petroleras de Estados Unidos entren, inviertan miles de millones de dólares, arreglen la infraestructura gravemente dañada y comiencen a ganar dinero para el país”.

El político dijo que “Venezuela se apoderó y robó unilateralmente petróleo, activos y plataformas estadounidenses, lo que nos costó miles y miles de millones de dólares... Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país”.