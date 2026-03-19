MIAMI - El Partido Comunista de Cuba ha demostrado una asombrosa resistencia a lo largo de seis décadas en el poder.

Ya se trate del embargo comercial de Estados Unidos para contrarrestar la revolución de Fidel Castro en 1959 o de la hambruna generalizada del “período especial” que siguió a la desintegración de sus mecenas de la Guerra Fría, la Unión Soviética, tanto las hostilidades estadounidenses como las calamidades de su propia cosecha han demostrado no ser rival para los dirigentes del país.

Pero tal vez ninguna de esas crisis plantee una amenaza tan grave como la desencadenada por un asedio naval casi declarado por la administración Trump en su intento de forzar un cambio de régimen tras su exitoso derrocamiento del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de Cuba desde hace mucho tiempo.

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Incluso mientras lucha en una guerra con Irán, el presidente Donald Trump dijo esta semana que cree que tendrá “el honor de tomar Cuba” pronto. Aunque no quedó claro a qué se refería exactamente, Estados Unidos busca que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder como parte de las conversaciones en curso con La Habana que podrían evitar algún tipo de intervención militar estadounidense.

Sin declarar un bloqueo formal, Trump y su administración ya han paralizado el comercio con la isla.

En marzo, el suministro de petróleo, alimentos y otras mercancías a la isla se colapsó, sin que llegara a Cuba ningún buque cisterna procedente del extranjero, según los datos de transporte marítimo analizados por Windward, una empresa de inteligencia marítima. El volumen de escalas portuarias, que incluye buques cisterna que se trasladan de un puerto cubano a otro, promedió alrededor de 50 por mes en 2025, pero cayó a solo 11 en marzo, todos ellos llegando desde puertos nacionales. Fue el más bajo desde 2017. Por otra parte, poco alivio está a la vista: sin petroleros en camino y solo tres buques portacontenedores - procedentes de China, India y los Países Bajos - reportando a Cuba como su puerto de destino aunque sus destinos podrían cambiar.

El bloqueo está perturbando la vida de los 11 millones de habitantes de Cuba, que sufren apagones masivos y una interrupción de la atención médica por falta de combustible para las ambulancias y los generadores de los hospitales. El país, uno de los más dependientes del mundo del petróleo para generar electricidad, produce apenas el 40% del petróleo necesario para cubrir sus necesidades energéticas.

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Ian Ralby, director de I.R. Consilium, una consultora con sede en Estados Unidos centrada en la seguridad marítima, dijo que la agresividad de Estados Unidos no hará que Trump se gane la simpatía de los cubanos, ansiosos de cambio desde hace tiempo.

“Todos los residentes cubanos están sufriendo la grave inaccesibilidad al combustible y todas las consecuencias en cadena en términos de acceso a alimentos, hospitales y libre circulación”, afirmó.

La repentina interrupción del comercio se ha producido sin que la Casa Blanca haya vuelto a aplicar las restricciones a las exportaciones a Cuba que se suavizaron por última vez durante la administración Biden. De hecho, los envíos de aves de corral, carne de cerdo y otros productos alimenticios producidos en Estados Unidos a Cuba -que representan la gran mayoría de las exportaciones estadounidenses al país- se dispararon el año pasado hasta los 490 millones de dólares, el máximo desde 2009. Las exportaciones no agrícolas y las donaciones humanitarias, en gran parte al emergente sector privado cubano, aumentaron más del doble.

Pero envalentonado por la captura de Maduro por parte de Estados Unidos, Trump ha escalado gradualmente su retórica sobre Cuba, primero sugiriendo que perseguiría “una toma amistosa” del país y más recientemente diciendo a aliados conservadores de América Latina que “cuidaría” de Cuba una vez que la guerra con Irán termine.

Aunque ni él ni la administración han articulado lo que significa exactamente la promesa, la presencia continua en el Caribe de buques de guerra estadounidenses utilizados en la huelga contra Maduro ha llevado a las empresas y países que hacen negocios con Cuba a autocontrolarse.

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“Nadie quiere estar en el radar de la cuenta social de la verdad de Trump”, dijo John Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba, con sede en Nueva York.

En el período previo al derrocamiento de Maduro por parte del ejército estadounidense durante una incursión nocturna el 3 de enero, Trump declaró que Estados Unidos bloquearía todos los envíos de petróleo venezolano a Cuba e incluso se apoderó de algunos buques cisterna para hacer cumplir lo que llamó una “cuarentena”, tomando prestado un término utilizado por el presidente John F. Kennedy durante la crisis de los misiles cubanos de 1962. Ese mismo mes, Trump firmó una orden ejecutiva en la que amenazaba con imponer aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a Cuba. La advertencia alarmó a los funcionarios de México, que se han opuesto durante mucho tiempo a la política de Estados Unidos hacia Cuba y donde la petrolera estatal Pemex surgió como un valioso salvavidas el año pasado a medida que disminuían las exportaciones de petróleo venezolano.

Cuba ha aumentado su retórica contra lo que llama un “bloqueo de combustible” por parte de EE.UU.. Pero la administración Trump ha disputado esa caracterización, sin duda consciente de que, según el derecho internacional, cualquier operación naval vista como un castigo a civiles se considera un acto ilegal de agresión fuera de tiempos de guerra.

“Cuba es un Estado libre, independiente y soberano, nadie dicta lo que hacemos”, dijo Díaz-Canel en una publicación en las redes sociales en enero. “Cuba no ataca; somos víctimas de los ataques de Estados Unidos desde hace 66 años y nos prepararemos para defender la patria hasta la última gota de sangre”.

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Ante las crecientes críticas de que las acciones de Estados Unidos están matando de hambre a Cuba, el Secretario de Estado Marco Rubio ha empezado a retractarse de algunas de las amenazas de la administración. En enero, el Departamento de Estado envió a la isla 3 millones de dólares en kits de alimentos, pastillas potabilizadoras de agua y otros artículos de ayuda humanitaria. Luego, el mes pasado, la Casa Blanca dijo que permitiría a las empresas estadounidenses enviar combustible -incluido petróleo venezolano- a empresas privadas en Cuba.

El objetivo, dijo Rubio, es fomentar el desarrollo del pequeño sector privado de la nación.

“La razón por la que esas industrias no han florecido en Cuba es porque el régimen no les ha permitido florecer”, dijo Rubio al anunciar las ventas privadas.

Pero no está claro si alguna empresa ha iniciado los envíos de combustible y los críticos afirman que la estrategia es poco realista, ya que la mayoría de las empresas cubanas carecen de capital y el gobierno cubano tiene el monopolio de la distribución de gasolina.

John Felder, propietario de Premier Automotive Export, un negocio con sede en Maryland que ha estado vendiendo coches eléctricos y scooters a Cuba desde 2012, dijo que la mayoría de los cubanos, incluso en su angustia actual, tienen miedo de lo que les espera.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.