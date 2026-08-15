Irán rechazó este sábado las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre una eventual declaración del estrecho de Ormuz como territorio de Estados Unidos y aseguró que Ormuz no se puede conquistar “con un tuit ni con portaaviones”.

“Trump ha dicho que, tras la derrota de Irán, pronto declarará el estrecho de Ormuz territorio estadounidense. El estrecho de Ormuz no se puede conquistar con un tuit ni con portaaviones, ni mediante la emisión de una orden ni con un discurso electoral”, afirmó en X el viceministro iraní de Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi.

El diplomático aseveró que Irán “no se amedrenta ante las amenazas ni se deja intimidar por demostraciones de fuerza” y sostuvo que el estrecho “ha sido, es y seguirá siendo iraní”.

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“Este estrecho solo se cerrará y se abrirá bajo las órdenes de Irán y, mientras no acepten la realidad de su derrota y dejen de hacer afirmaciones delirantes, Irán continuará imponiendo el bloqueo”, advirtió Gharibabadi.

Las declaraciones del viceministro iraní responden a la afirmación de Trump de que podría declarar próximamente el estrecho de Ormuz territorio estadounidense “tras derrotar a Irán”.

El estrecho de Ormuz, situado entre Irán y Omán, es una de las principales rutas marítimas para el transporte mundial de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales focos de tensión entre Washington y Teherán en medio de la escalada militar en la región.

Irán y Omán mantienen conversaciones sobre la gestión compartida del estrecho de Ormuz y el establecimiento de una nueva ruta de navegación, que, según el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, “podrían concluir pronto”.

Araqchí dijo el viernes por la noche que las discusiones con Omán al respecto están “completamente separadas” de las negociaciones con Washington, que se mantienen estancadas desde la última escalada entre las partes en julio.

El jefe de la diplomacia iraní indicó que “no se ha tomado ninguna decisión todavía para reanudar las negociaciones con Estados Unidos”, aunque precisó que los países mediadores, Catar y Pakistán, “están intercambiando mensajes y mantienen contacto” con ambas partes.