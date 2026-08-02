Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el sábado que sus aliados en Oriente Medio han acordado los parámetros de un arreglo para poner fin a la guerra con Irán y señaló que, por ahora, se abstendrá de ordenar nuevos ataques en el conflicto.

Trump añadió que el acuerdo en gestación “incluiría la apertura inmediata, completa y total del estrecho de Ormuz, y el fin de la amenaza nuclear de Irán”.

“Con base en esta solicitud, he aceptado, para el beneficio futuro del mundo y, asimismo, la supervivencia de un Irán exitoso y próspero, cancelar el ataque, a condición de poder concretar rápidamente un acuerdo”, afirmó Trump.

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Agregó que Israel ha aceptado sumarse a Estados Unidos en el compromiso de intentar completar el acuerdo con Irán que pondría fin a la guerra.

Previamente durante la jornada, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, en una llamada telefónica con Trump, planteó preocupaciones de que Estados Unidos pudiera escalar el conflicto con Irán, según una persona familiarizada con la conversación de los mandatarios.

La conversación, que fue reportada primero por el medio de noticias Axios, se produjo mientras Trump sopesaba si llevar a cabo nuevos ataques contra Irán.

Según la persona informada sobre el contenido de la llamada, pero no autorizada a comentar públicamente, a los saudíes les preocupa que, si Estados Unidos ataca la infraestructura energética de Irán u otro tipo de infraestructura, Teherán podría responder con ataques contra la infraestructura energética del reino saudí y de otros países del golfo Pérsico.

Durante la llamada del sábado, el príncipe heredero buscó claridad de Trump sobre qué posible nueva acción está sopesando tomar contra Irán, dijo la persona.

Un funcionario de la Casa Blanca, que no estaba autorizado a comentar públicamente y solicitó el anonimato, confirmó que los mandatarios hablaron el sábado, pero no ofreció ningún detalle sobre el contenido de su conversación.