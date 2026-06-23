Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que Irán ha aceptado someterse al más alto nivel de inspecciones nucleares por un tiempo “infinito”, lo que reafirma su compromiso con mantener el estrecho de Ormuz abierto “sin más bloqueo naval”.

“Irán ha aceptado plena y completamente someterse a inspecciones nucleares del más alto nivel durante un largo período (¡infinito!). Esto garantizará la ‘honestidad nuclear’. Si no hubieran aceptado esto, ¡no habría más negociaciones!”, dijo Trump en su red Truth Social.

Por esta y “otras importantes concesiones hechas por Irán”, el mandatario republicano aseguró que ha accedido a “permitir que el estrecho de Ormuz permanezca abierto, sin más bloqueo naval”, aunque mantendrá buques en algunas posiciones “por si fuera necesario restablecer el bloqueo”, aunque “en este momento parece muy improbable”.

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Este mismo martes el embajador iraní ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, confirmó que este importante paso naval está “completamente abierto para embarcaciones comerciales” y los barcos no tienen que hacer ningún pago para cruzarlo al menos durante los 60 días establecidos en el acuerdo preliminar entre Irán y Estados Unidos para extender el alto el fuego y alcanzar un acuerdo definitivo.

Ayer, según otra publicación del presidente estadounidense en esta red social, 19 millones de barriles de petróleo salieron de Ormuz, una cantidad “récord”, que ha provocado que bajen los precios del petróleo.

Respecto a la congelación de activos, Trump afirmó que “el dinero y/o las sanciones que el Tesoro de Estados Unidos está liberando se depositan en una cuenta de garantía bloqueada, controlada por Estados Unidos, y se utilizarán para la compra de alimentos y suministros médicos: “exclusivamente de Estados Unidos, incluyendo maíz, trigo y soja de nuestros grandes agricultores estadounidenses”, añadió.

Sin embargo, el embajador iraní aseguró que será Irán el único que decidirá sobre el uso de sus activos descongelados en el extranjero, conforme a la decisión tomada en la víspera por Estados Unidos.

“No habrá ninguna entidad u otra parte (en las negociaciones) que tengan algo que decir sobre cómo se usan”, dijo a propósito de las declaraciones del presidente Donald Trump, que aseguró que esos fondos serán fiscalizados por su país y Catar y servirán para comprar “maíz, soja y trigo” a los granjeros estadounidenses.

A pesar de estas desavenencias, Trump aseguró: “¡Las conversaciones van bien!”.