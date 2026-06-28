Ante el creciente descontento de la Casa Blanca con la guerra de Israel contra Hezbolá en el Líbano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido a muchos en la región al proponer una alternativa: que sea Siria quien luche contra el grupo militante respaldado por Irán.

Ha sugerido que los insurgentes, curtidos en mil batallas y liderados por islamistas, que derrocaron al presidente autocrático de Siria, Bashar al-Ásad, hace un año y medio y formaron un nuevo gobierno, harían un mejor trabajo a la hora de erradicar a Hezbolá que el ejército israelí.

El presidente sirio, Ahmad al-Sharaa, ha declarado que no tiene ningún interés en hacerlo y ha afirmado que los comentarios de Trump se malinterpretaron. Sin embargo, Trump se ha reafirmado en esa idea.

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Aunque todavía no está claro hasta qué punto la Casa Blanca se toma en serio la propuesta, la perspectiva de una invasión siria ha despertado la alarma en el Líbano —y también en Israel, que ve con recelo al Gobierno de al-Sharaa, liderado por islamistas, y que ha tomado el control de una franja del sur de Siria desde que este asumió el poder—.

Siria se ha convertido también en escenario de crecientes tensiones entre Israel y Turquía —uno de los principales defensores del Gobierno de al-Sharaa—, ya que ambos países tratan de limitar la influencia del otro en el país vecino.

Altos responsables de seguridad israelíes convocaron el miércoles una reunión sobre este tema, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato, ya que no estaba autorizado a hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Trump afirma que Siria “lo haría mejor”

Al margen de la cumbre del G7 celebrada a principios de este mes, Trump se quejó de que la guerra de Israel contra Hezbolá se está prolongando demasiado y de que “están muriendo demasiadas personas”.

Más de 4,000 personas han perdido la vida a causa de los ataques israelíes en el Líbano desde que Hezbolá se sumara a la guerra más amplia contra Irán con un ataque contra Israel el 2 de marzo, entre ellas cientos de mujeres y niños. Israel afirma que sus ataques tienen como objetivo a Hezbolá y que toma medidas para proteger a la población civil.

“No hace falta derribar un bloque de pisos cada vez que se busca a alguien, porque en esos bloques vive mucha gente y no todos son de Hezbolá”, afirmó Trump.

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“Le sugerí a Israel que dejara que Siria se ocupara de Hezbolá. Porque, para ser sincero, creo que ellos lo harían mejor”.

Unos días más tarde, el primer día de las conversaciones entre EE. EE. UU. e Irán en Suiza, Trey Yingst, de Fox News, afirmó que, durante una entrevista, Trump había expresado su decepción por el hecho de que Israel no pudiera “acabar con Hezbolá” y había dicho que estaba “a punto de encargárselo a Siria”, ya que consideraba que al-Sharaa sería más preciso.

La Casa Blanca se negó a hacer comentarios y se remitió a las declaraciones anteriores de Trump.

Siria niega que tenga planes de intervenir en el Líbano

Las autoridades sirias se apresuraron a restar importancia a los daños.

En un discurso pronunciado en Damasco el 13 de junio, al-Sharaa afirmó: «Hay gente que difunde rumores de que Siria va a intervenir en el Líbano. Eso no es cierto. Pedimos que se ponga fin de forma definitiva a la guerra, que se refuercen las instituciones, que se establezcan vínculos económicos y que se calme la situación en el Líbano».

En una entrevista concedida el 21 de junio a la cadena emiratí Al Mashhad, al-Sharaa afirmó que las declaraciones de Trump se habían malinterpretado.

Trump «habló del papel de Siria a la hora de encontrar una solución segura y pacífica, pero sus declaraciones se malinterpretaron como si Siria fuera a invadir el Líbano mañana por la mañana», afirmó al-Sharaa.

Afirmó que Siria había «presentado a Estados Unidos nuestra visión de una solución, que consiste en poner fin a la guerra y hacer frente a los efectos negativos sobre el Líbano y Siria, así como en encontrar diferentes soluciones económicas, políticas y sociales».

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Los dirigentes sirios afirman que no quieren ajustar cuentas con Hezbolá

Hezbolá, junto con Irán, intervino del lado de Assad durante los 14 años de guerra civil en Siria, mientras que al-Sharaa era el líder de un grupo insurgente que pretendía derrocarlo.

Sin embargo, los nuevos dirigentes de Damasco han afirmado, desde que asumieron el poder en diciembre de 2024, que su prioridad es la reconstrucción del país, que no pretenden ajustar cuentas y que desean mantenerse al margen de cualquier conflicto regional.

Después de que Israel y Estados Unidos iniciaran su guerra contra Irán —lo que desencadenó un conflicto regional de mayor alcance—, Siria se esforzó por mantenerse al margen.

En las primeras semanas de la guerra, el ejército sirio envió refuerzos a la frontera con el Líbano, con el objetivo, según las autoridades, de detener el contrabando transfronterizo de armas o cualquier extensión del conflicto. En un momento dado, en marzo, Siria acusó a Hezbolá de lanzar proyectiles de artillería a través de la frontera hacia posiciones del ejército sirio, algo que Hezbolá negó. La escalada se detuvo ahí.

El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, declaró a The Associated Press en marzo que Turquía había intervenido para calmar las tensiones.

Al-Sharaa declaró a Al Mashhad que «la decisión de (Hezbolá) de intervenir en el conflicto sirio fue un error», pero que estaba dispuesto a mantener un «diálogo» con el grupo militante e incluso a mediar entre las diferentes facciones libanesas mientras debaten sobre el futuro del armamento de Hezbolá.

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La propuesta de Trump reaviva los temores sectarios y el recuerdo de la ocupación

En marzo, el enviado de Estados Unidos a Siria, Tom Barrack, desmintió las informaciones según las cuales Washington había planteado la idea de que Siria interviniera contra Hezbolá.

Pero desde entonces, Trump ha empezado a hacer ese llamamiento abiertamente.

Randa Slim, directora del Programa de Oriente Medio del Stimson Center, con sede en Washington, afirmó que la propuesta de Trump está, «en el mejor de los casos, motivada por un profundo desconocimiento de la dinámica sobre el terreno».

«Siria debe hacer frente a una miríada de retos complejos y abrumadores, entre los que destacan la reconstrucción de un país devastado y la repatriación de millones de refugiados», afirmó. «Las fuerzas sirias distan mucho de ser una institución militar coherente; entre ellas se cuentan miles de combatientes yihadistas extranjeros cuya lealtad y disciplina son inciertas».

En los meses posteriores a la caída de Assad en Siria, se produjeron varios brotes de violencia entre grupos leales y opuestos a al-Sharaa que degeneraron en ataques de venganza sectaria, en los que combatientes islamistas suníes afiliados al nuevo Gobierno perpetraron ataques contra civiles alauitas y drusos. Estos ataques desataron el temor a que se produjera violencia transfronteriza entre las poblaciones chiitas, cristianas y drusas del Líbano.

Muchos libaneses también conservan recuerdos amargos de las décadas de ocupación siria del Líbano, que comenzó durante la guerra civil libanesa —inicialmente a petición de las autoridades libanesas y con el respaldo de los Estados árabes— y que finalizó en 2005.

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El funcionario, que habló de forma anónima, afirmó que a Israel también le preocupan algunos indicios de que Siria podría retomar su antiguo papel en la política libanesa. Sin embargo, señaló que, aunque Israel sigue de cerca la evolución de la situación entre Siria y el Líbano, su principal preocupación es Hezbolá.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.