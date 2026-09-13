DOONBEG, Irlanda— El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el domingo, al término de un torneo de golf celebrado en Irlanda, que tiene previsto eliminar el arancel del 15 % que grava el whisky irlandés.

Trump afirmó durante la ceremonia de entrega de trofeos del Abierto de Irlanda que todo el mundo le había preguntado sobre el tema, incluidos algunos de los golfistas.

«Todo el mundo me ha estado dando la lata» para que lo hiciera, dijo el presidente republicano. «Y yo dije: “En nombre de los Estados Unidos de América, voy a eliminar los aranceles sobre el whisky irlandés”».

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El whisky irlandés se ve afectado actualmente por el arancel del 15 % impuesto por Trump a las importaciones procedentes de la Unión Europea. Trump anunció en mayo que iba a eliminar determinados aranceles sobre el whisky del Reino Unido, lo que incluye el whisky escocés y las bebidas espirituosas elaboradas en Irlanda del Norte.

El anuncio de Trump al término del torneo fue recibido con fuertes vítores.

En mayo, la Asociación Irlandesa del Whisky solicitó que se eliminaran los aranceles, alegando que esa medida ayudaría a muchas empresas estadounidenses que tienen productos irlandeses en su catálogo y evitaría la incertidumbre entre los consumidores.

No se disponía de información inmediata sobre cuándo se eliminaría el arancel.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.