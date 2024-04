Ucrania rebajó el miércoles la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 años en un esfuerzo de reponer sus mermadas filas tras más de dos años de guerra después de la invasión rusa de plena escala.

La nueva norma entró en vigencia al día siguiente de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, la firmara. El parlamento ucraniano, el Verkhovna Rada, la aprobó el año pasado.

En un primer momento no estaba claro por qué Zelenskyy había tardado tanto en promulgar la ley. No hizo comentarios públicos al respecto y las autoridades no dijeron cuántos soldados nuevos esperaba conseguir el país ni a qué unidades irían.

El reclutamiento ha sido un tema sensible en Ucrania los últimos meses, en los que la falta de soldados de infantería que se sumó a una grave escasez de munición para dar a Rusia la iniciativa en el campo de batalla. Por ahora, los problemas internos de Rusia de personal y planificación han impedido que aproveche plenamente su ventaja.

Sin embargo, el ejército ruso dijo el miércoles que había registrado un incremento de alistamientos, algo que atribuyó a la indignación pública por el ataque del mes pasado contra una sala de conciertos cerca de Moscú, en el que murieron más de 140 personas.

Unas 16,000 personas se han alistado en los últimos 10 días, según el Ministerio ruso de Defensa. No era posible verificar el dato de forma independiente.

Una filial del grupo Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque. Sin embargo, el Kremlin ha insistido, sin proporcionar pruebas, en que Ucrania y Occidente jugaron un papel, algo que han rechazado de plano.

La norma que firmó Zelenskyy para reducir la edad de reclutamiento, conocida como 9281, es distinta de un controversial y extenso proyecto de ley de movilización que aún se está debatiendo en el parlamento. Esa iniciativa, conocida como 10449, no sólo reduciría la edad de reclutamiento sino que determinaría quién puede obtener una exención, entre muchos otros temas. La ley, que se espera sea muy impopular, ha resultado más difícil de aprobar en el parlamento y los legisladores han presentado más de un millar de enmiendas.

Zelenskyy también firmó otras dos leyes relacionadas con la movilización, incluida una que crea un registro en línea de reclutas.

“Estos cambios introducen cambios sólo a algunos aspectos del proceso de movilización. Pero sigue habiendo muchos otros temas que tienen que resolverse”, señaló Oksana Zabolotna, analista del Centro de Acciones Unidas, un organismo supervisor en Kiev.

Es probable que reducir la edad de reclutamiento no baste para alcanzar el objetivo militar de 50.000 nuevos reclutas, señaló.

“Hay en torno a medio millón de hombres entre 25 y 27 años. Algunos no son aptos para el servicio, algunos se han marchado, otros están en la reserva o tienen derecho a una exención”, apuntó. Zabolotna estimó que la nueva ley podría obtener en torno a un 10% del objetivo.

La edad media de los soldados ucranianos, como en el lado ruso, ronda los 40 años, según analistas militares. Algunos ucranianos temen que sacar a adultos jóvenes de la fuerza de trabajo sea contraproducente al perjudicar a una economía maltrecha por la guerra, pero el problema se habría agravado, según los reportes, mientras Kiev se prepara para una ofensiva prevista para el verano de las fuerzas del Kremlin.

El entusiasmo inicial por sumarse a la batalla contra las fuerzas del Kremlin ha remitido, aunque el apoyo a la guerra sigue siendo alto.

Ucrania ha prohibido que los hombres menores de 60 años viajen al extranjero. Muchos hombres ucranianos evitan las levas escondiéndose en casa o tratan de evitar ir al frente por medio de sobornos. Los comandantes dicen que no tienen soldados suficientes para lanzar ofensivas, y apenas suficientes para mantener las posiciones durante los ataques rusos.

Rusia tiene más del triple de población que Ucrania, y el presidente, Vladímir Putin, se ha mostrado dispuesto a obligar a los hombres a servir en el frente si no hay suficientes voluntarios.

Zelenskyy apenas ha mencionado el asunto de la movilización y el parlamento celebró largos e inconcluyentes debates al respecto en los últimos meses.

El presidente dijo el pasado diciembre que el ejército ucraniano quería movilizar hasta 500,000 soldados más. Pero señaló que había pedido a la cúpula militar que diera más detalles antes de decidir si aceptaba su petición sobre un tema “muy sensible”.

Una movilización de ese calibre le costaría a Ucrania el equivalente a 13,400 millones de dólares, según dijo entonces Zelenskyy. Otros aspectos a considerar serían si las tropas que están ahora en el frente rotarían o se les permitiría volver a casa, indicó.

Según reportes, la necesidad de una movilización amplia para reforzar las tropas ucranianas era una de las fuentes de desacuerdo entre Zelensky y el general Valerii Zaluzhnyi, el popular comandante en jefe de las fuerzas armadas ucranianas al que el presidente destituyó en febrero.

El ejército ucraniano tenía en octubre casi 800,000 soldados, según estadísticas del Ministerio ucraniano de Defensa. Eso no incluye a la Guardia Nacional ni a otras unidades. En total hay un millón de ucranianos de uniforme.

Entre tanto, la fuerza aérea ucraniana dijo haber derribado cuatro drones que Rusia había lanzado durante la noche sobre las provincias centrales.

Un niño de 11 años murió en el hospital por lesiones sufridas durante el ataque ruso en la zona de Kupiansk el martes, indicó el gobernador regional de Járkiv, Oleh Syniehubov. Su padre, de 58 años, murió en el ataque.

Los ataque rusos contra diferentes partes del país están “creando el caos”, escribió Zelenskyy en X, antes de Twitter, en una petición a los socios occidentales de Ucrania de que proporcionen más defensas antiaéreas.

Sólo en marzo, las fuerzas del Kremlin lanzaron más de 400 misiles de distintas clases, así como 600 drones Shahed de diseño iraní y más de 3.000 bombas aéreas guiadas contra Ucrania, añadió.