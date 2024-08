Kiev, Ucrania. Ucrania ha hundido un submarino y golpeado un aeródromo en las últimas 24 horas, dentro de un incremento de los ataques de larga distancia contra objetivos rusos, según autoridades. Rusia dijo que los drones ucranianos también habían golpeado un edificio de apartamentos y matado a una persona.

El aumento de ataques desde julio coincide con las presiones de Ucrania sobre sus aliados para que le permitan utilizar misiles de largo alcance contra objetivos en Rusia. Por ahora, los aliados occidentales, y en particular Estados Unidos, se han resistido por temor a una escalada de Moscú.

Ucrania golpeó un submarino ruso de clase Kilo y un complejo de misiles antiaéreos S-400 en la Península de Crimea, ocupada por Moscú, según un comunicado publicado el sábado por el Estado Mayor ucraniano. El sistema antiaéreo se había instalado para proteger el puente del Estrecho de Kerch, una importante conexión logística y de transporte para las fuerzas rusas.

Unidades de fuerzas de misiles y la Armada dañaron cuatro lanzadores del sistema de defensa antiaérea Triumph, mientras que en el puerto de Sebastopol, el submarino Rostov del Don, que formaba parte de la flota rusa del Mar Negro, fue atacado y hundido, según el comunicado.

El Estado Mayor también confirmó que las fuerzas ucranianas habían golpeado el aeródromo de Morozovsk, en la región de Rostov, tras lanzar un gran aluvión de drones contra Rusia. Se registraron blancos en almacenes de munición donde se almacenaban bombas planeadoras guiadas. La operación fue realizada por el Servicio de Seguridad de Ucrania, el Principal Directorio de Inteligencia y el Ministerio de Defensa, según el comunicado.

Por su parte, el gobernador de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, dijo que una mujer había muerto en un ataque de dron ucraniano contra un edificio de apartamentos en la localidad de Shebekino el domingo por la mañana. Drones ucranianos también golpearon otros edificios en la localidad, señaló.

Gladkov dijo que ocho civiles habían resultado heridos en Belgorod por proyectiles ucranianos y docenas de ataques de drones desde el día anterior.

En el último mes, Rusia ha registrado un incremento en el ritmo de los ataques ucranianos de dron y de larga distancia, dirigidos contra la infraestructura militar rusa como aeródromos y depósitos de combustibles. Los analistas dicen que Ucrania necesita ese incremento para erosionar la capacidad de Rusia.

Por otro lado, el defensor ucraniano de derechos humanos, Dmytro Lubinets, dijo que había acudido al Comité Internacional de Cruz Roja y a Naciones Unidas para investigar una foto que supuestamente muestra el cuerpo de un prisionero de guerra ucraniano torturado y ejecutado por fuerzas rusas. También pidió a las autoridades ucranianas que verifiquen la identidad del fallecido.

La foto, que circula en redes sociales, muestra el cuerpo de una persona sin cabeza ni miembros. The Associated Press no pudo verificarla.

“Esto no es solo una violación de la Convenio de Ginebra relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, esto es el comportamiento de monstruos”, dijo Lubinets en un comunicado en Telegram.