Ucrania mantuvo su intenso fuego de drones sobre Rusia, que incendió una importante refinería de petróleo en el sur y mató al menos a dos personas, informaron las autoridades rusas el domingo, mientras el presidente Vladímir Putin reconoció que su país atraviesa un “período difícil”.

Ucrania ha intensificado de forma notable en los últimos meses sus ataques de largo alcance contra industrias militares rusas e instalaciones energéticas, con el objetivo de recortar los ingresos de Moscú para su invasión —que lleva más de cuatro años— y hacer que los rusos sientan las consecuencias.

La campaña ha estrangulado los suministros de combustible rusos y las entregas militares. Según analistas occidentales, también ha contribuido a frenar los esfuerzos de Moscú en el campo de batalla, aumentando la presión sobre el Kremlin para que se siente a la mesa de negociaciones.

PUBLICIDAD

“Esta noche, nuestras ‘sanciones de largo alcance’ alcanzaron dos refinerías de petróleo en Rusia”, escribió el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en Telegram el domingo. “Cada (ataque) significa una reducción de los recursos que alimentan la maquinaria de guerra rusa, y otro paso hacia la paz”.

Los restos de drones ucranianos derribados provocaron un incendio en la refinería de Slavyansk-na-Kubani, una localidad de la región rusa de Krasnodar, al este de Crimea, según el gobernador Veniamin Kondratyev. La caída de los artefactos mató a una persona en Slavyansk e hirió a otra en una aldea cercana, de acuerdo con las autoridades regionales.

El complejo de Slavyansk es una de las principales refinerías del sur de Rusia y procesa cerca de 4 millones de toneladas de crudo al año, según el sitio web de su operador. También es una fuente clave de productos petrolíferos destinados a la exportación a través de los puertos rusos del mar Negro, como fuelóleo, nafta y combustible marino.

Zelenskyy también sostuvo que una segunda refinería rusa, en la región de Yaroslavl, a unos 700 kilómetros (435 millas) de la frontera ucraniana, fue alcanzada durante los ataques nocturnos.

No hubo reportes inmediatos de las autoridades rusas sobre el ataque ucraniano contra la refinería en la región de Yaroslavl. El gobernador local Mikhail Evraev informó el domingo por la mañana que algunas carreteras entre Moscú y la capital regional, Yaroslavl, fueron cerradas temporalmente debido a “un ataque enemigo con drones ucranianos”.

El aeropuerto de Yaroslavl también cerró brevemente durante la noche, al igual que otros en el sur y el oeste de Rusia, según la agencia de aviación civil del país.

PUBLICIDAD

Escasez de combustible en Rusia mientras Putin dice que los planes serán “ajustados”

Desde hace meses, Ucrania ha intensificado los ataques contra instalaciones energéticas en lo profundo de Rusia. A pesar de una serie de sanciones occidentales, Moscú sigue estando entre los principales exportadores mundiales de petróleo y gas natural.

Más recientemente, Ucrania ha intentado estrangular las entregas de combustible a Crimea, la península del mar Negro que Moscú se anexó ilegalmente en 2014. El fin de semana pasado, funcionarios instalados por el Kremlin en Crimea suspendieron las ventas de gasolina a civiles, después de que el ataque de Kiev contra rutas de suministro desencadenó la peor crisis energética allí desde la anexión.

Putin comentó el domingo que el país estaba “atravesando un período difícil”, pero insistió en que Moscú “cumplirá todas sus obligaciones sociales” con los ciudadanos. No hizo referencia directa a los ataques ucranianos ni a la escasez de combustible.

“Naturalmente, estamos ajustando ciertos planes a la luz de la situación actual, pero todos los programas de desarrollo (interno) estratégicamente importantes sin duda se implementarán en su totalidad”, declaró el mandatario ruso en una conferencia de su partido gobernante Rusia Unida.

“Seguiremos construyendo viviendas y carreteras, creando nuevos empleos modernos y bien remunerados, y apoyando a las empresas nacionales”, dijo. “Estamos atravesando un período difícil, pero esto nos ha enseñado mucho y nos ha permitido captar la esencia misma de lo que significa ser un ciudadano ruso”.

El viceprimer ministro ruso Alexander Novak dijo que Moscú estaba revisando activamente los acuerdos de exportación de combustible para evitar comprometer las necesidades internas.

PUBLICIDAD

La venta de combustible a civiles también se restringió en la región rusa de Irkutsk, en Siberia, a miles de kilómetros (millas) de la frontera ucraniana, anunció el domingo el gobernador local Igor Kobzev.

Los conductores tendrán prohibido comprar más de 50 litros (13 galones) de combustible por vehículo al día en las gasolineras estatales de Rosneft en la provincia, dijo Kobzev, y añadió que otras gasolineras pueden establecer límites más bajos.

Al menos dos redes privadas de gasolineras en Siberia —KreisNeft en la región de Irkutsk y Elke Auto en la región de Tomsk, más al oeste— informaron a principios de este mes que estaban limitando las ventas debido a interrupciones del suministro.

Drones, bombas y misiles apuntan a más regiones

También el domingo, una bomba aérea rusa mató a dos personas en Zaporiyia —una ciudad del sur de Ucrania— e hirió a otras 16, incluidos dos niños, dijo el jefe de la administración regional, Ivan Fedorov.

En la región fronteriza rusa de Bélgorod, ataques con drones ucranianos mataron a una persona e hirieron a otra, informó el domingo el gobernador interino Alexander Shuvayev.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que sus fuerzas derribaron 213 drones ucranianos durante la noche, incluidos aparatos sobre Rusia, Crimea y los mares Negro y de Azov.

Mientras tanto, Rusia atacó Ucrania con 142 drones de ataque de largo alcance y ocho misiles durante la noche, según la Fuerza Aérea ucraniana. De ellos, 125 drones y siete misiles fueron derribados, señaló la Fuerza Aérea.

_________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.