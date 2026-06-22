Kiev, Ucrania. Un ataque ruso con drones contra la ciudad de Sumy, en el noreste de Ucrania, mató a tres integrantes de una familia, entre ellos un niño de 13 años, y un ataque ucraniano contra una planta industrial rusa causó la muerte de cinco personas, informaron autoridades el lunes.

Rusia ha impactado zonas civiles de Ucrania con drones y misiles desde que lanzó su invasión total de su vecino hace más de cuatro años. Ucrania contraataca cada vez más instalaciones petroleras y fábricas militares en lo profundo de Rusia.

Un conteo de Naciones Unidas indica que más de 16,000 civiles han muerto en la guerra. Los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos no han logrado detener los combates.

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El ataque en Sumy alcanzó una vivienda y mató a un hombre de 36 años, a su hijo y a una mujer de 73 años que era la suegra del hombre, según Oleh Hryhorov, jefe de la administración militar regional. La pareja del hombre y su hijo de 10 años resultaron heridos, precisó.

“Un hogar común, no un objetivo militar en absoluto”, escribió el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en X.

El ataque ucraniano con misiles contra la planta industrial en Voronezh, en el suroeste de Rusia, mató a cinco personas e hirió a decenas, indicó el gobernador Alexander Gusev. No identificó la planta.

El Estado Mayor General de Ucrania detalló que atacó una fábrica de Voronezh que produce piezas electrónicas para sistemas rusos de misiles y defensa antiaérea.

Cifras mensuales de víctimas civiles en Ucrania son las más altas en 4 años

El número de víctimas civiles en los ataques rusos ha aumentado recientemente, de acuerdo con la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, en un momento en que las fuerzas de Moscú tienen dificultades para cobrar impulso en el campo de batalla.

Al menos 274 civiles murieron y 1,763 resultaron heridos en Ucrania en mayo —el total mensual más alto de víctimas civiles desde abril de 2022—, según indicó la misión a principios de este mes. La mayoría de las víctimas estaban en ciudades alejadas de la línea del frente, señaló.

Un ataque ruso nocturno con drones también mató a una mujer e hirió a tres personas, entre ellas un niño de 11 años, en la ciudad ucraniana de Zaporiyia, en el sureste, informó el jefe regional Ivan Fedorov.

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En total, Rusia lanzó 88 drones de ataque de largo alcance y un misil balístico durante la noche, indicó la fuerza aérea ucraniana, y las defensas antiaéreas derribaron o inutilizaron mediante interferencias 79 de los drones.

El Ministerio ruso de Defensa señaló que sus fuerzas interceptaron 301 drones ucranianos durante la noche sobre múltiples regiones rusas, la península de Crimea, el mar de Azov y el mar Negro.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, afirmó que fueron derribados 84 drones ucranianos que tenían como objetivo la capital rusa. No mencionó daños, pero los cuatro aeropuertos de Moscú suspendieron temporalmente los vuelos.

El éxito de la campaña de largo alcance de Ucrania contra instalaciones petroleras, transporte militar e infraestructura ha llevado a la Crimea ocupada por Rusia a detener las ventas de gasolina a la población.

Además, a partir del lunes todos los campamentos de verano en la Crimea anexada ilegalmente dejaron de aceptar niños y nuevas reservas hasta el 1 de septiembre por razones de seguridad, señaló el gobernador, impuesto por Rusia, de la península ocupada, Sergei Aksyonov.