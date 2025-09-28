Después de una década cuidando camellos, leones, linces y lémures, Joel Frías se unió al equipo encargado de la principal atracción del Zoológico de Chapultepec: los pandas gigantes.

Xin Xin, una panda de 35 años nacida en México, come bambú en su recinto en el zoológico de Chapultepec en Ciudad de México, el jueves 14 de agosto de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo) ( The Associated Press )

Era el año 2000, y el zoológico de Ciudad de México, enclavado en su enorme oasis urbano boscoso, fue el primero fuera de China en criar con éxito pandas gigantes.

Xin Xin, la última panda nacida de ese programa, tenía entonces 10 años. Ahora tiene 35, y ya es una anciana, según los estándares de pandas en cautiverio. Y es el último panda gigante que queda en América Latina.

Cada mañana, Frías llega temprano para revisar silenciosamente su respiración antes de prepararle un desayuno de galletas, arroz cocido, zanahorias y manzanas trituradas.

El cuidador de 60 años dice que aunque esté lloviendo o haciendo mucho frío, prefiere estar revisando a los animales que estar en un escritorio.

El último panda de América Latina

Los pandas gigantes como Xin Xin tienen una esperanza de vida promedio en la naturaleza de 15 años. En cautiverio, han vivido hasta 38.

Los pandas, que alguna vez estuvieron en riesgo de extinción, han resurgido gracias a programas de conservación y ahora suman unos 2,300, de los cuales alrededor de 500 están en zoológicos de todo el mundo.

El programa de México comenzó en 1975, cuando China le regaló a Pe Pe y Ying Ying, una pareja que produjo siete crías, cuatro de las cuales llegaron a la edad adulta. Una de esas crías originales fue Tohui, la madre de Xin Xin.

Xin Xin ha sobrevivido a sus padres, tías y tíos, pero nunca tuvo crías, por lo que la era de los pandas en México podría terminar con ella.

El gobierno mexicano no ha dicho qué hará cuando Xin Xin muera. China ahora cobra 1 millón de dólares al año por prestar pandas de 10 a 15 años.

25 años cuidándola

Cuando Frías se unió al equipo que cuida a los pandas, comenzó sentándose con Xin Xin y hablándole para que se acostumbrara a su voz. Se aseguró de usar la misma fragancia cada día para que ella reconociera su olor.

Eventualmente, se ganó su confianza hasta el punto de poder acercarse lo suficiente para tocarla.

Ahora, después de cuidarla 25 años, Frías puede fácilmente descifrar lo que ella quiere.

Cuando tiene hambre o quiere salir, camina de un lado a otro, explica su cuidador. Además de las frutas y verduras que recibe dos veces al día, come unos 13 kilogramos (28 libras) de bambú.

Xin Xin duerme unas 15 horas al día, por lo que desde hace varios años, Frías la guía en ejercicios diarios de no más de diez minutos a la vez, donde se sienta, abre la boca, extiende la pata y se acuesta. La rutina permite a sus veterinarios revisar regularmente su corazón, respiración y tomar muestras de sangre.

El director del zoológico, Alberto Olascoaga, dijo que a pesar de su avanzada edad, Xin Xin está en buen estado de salud. Sus dientes y articulaciones no están en gran forma, pero eso es normal para un panda anciano.

“Si ella se va, yo también”

En un día típico, un grupo de admiradores de Xin Xin deambula fuera del frondoso recinto, admirando a la esponjosa osa que mastica bambú al otro lado del vidrio.

Después de enterarse del cumpleaños más reciente de Xin Xin en julio, Jazmín Montoya, una abogada de 23 años del estado de Veracruz, en la costa del Golfo, convenció a su madre y dos hermanas para que viajaran a la Ciudad de México a visitar a la panda.

Aún no estamos listas para decir adiós, dijo Montoya.

Frías tampoco está listo para ese día.

Observándola fuera del recinto, el cuidador se emociona al recordar cómo cuando era joven, Xin Xin hacía volteretas y corría cuando la soltaban en su recinto por las mañanas.

“Ya nos ha dado 35 años bien vividos. De hecho, físicamente está mejor que yo”, dijo. Pero “si ella se va, yo también”.