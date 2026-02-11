Bangkok. La Policía de Tailandia detuvo este miércoles a un hombre sospechoso de irrumpir a tiros en una escuela del sur del país, donde tomó como rehenes a profesores y alumnos, con un saldo de al menos tres heridos, una mujer y dos adolescentes.

El asaltante armado entró en la escuela Patong Prathan Kiriwat de la ciudad de Hat Yai, en la provincia meridional de Songkhla, alrededor de las 4:45 p.m. hora local y realizó dos o tres ráfagas de disparos, tras lo cual retuvo a profesores y estudiantes, indicó el Departamento de Relaciones Públicas de la policía provincial en Facebook.

PUBLICIDAD

Alrededor de una o dos horas después, la Policía detuvo al sospechoso y anunció que la situación estaba “bajo control” y todos los rehenes “a salvo”, sin revelar el número de personas que habían quedado retenidas ni su estado.

Según reveló después el Ministerio tailandés de Sanidad, al menos una mujer y dos estudiantes, especificando solo la de edad de una de ellas, de 14 años, tuvieron que ser trasladadas a hospitales del sur de Tailandia tras el tiroteo.

El organismo anunció en Facebook que una mujer recibió disparos en el pecho y torso y la adolescente fue herida de bala en el abdomen y ambas han sido intervenidas quirúrgicamente.

La otra víctima se cayó en medio del tiroteo al huir y sufrió lesiones en el tobillo, de acuerdo con dicho ministerio.

Aunque las autoridades no ofrecieron de momento más detalles sobre las personas heridas ni cuántas personas se vieron afectadas por el suceso, la cadena pública Thai PBS aseguró que la mujer que recibió disparos es la directora del centro educativo.

El mismo medio señaló que todas las personas que resultaron heridas son mujeres, dos de ellas de 14 años, lo que no confirmaron aún las autoridades.

Según Thai PBS, el presunto agresor también fue trasladado al hospital tras resultar herido durante el arresto.

Ratsasart Chidchu, gobernador de la provincia de Songkhla, y la Policía provincial indicaron que el sospechoso no tenía antecedentes penales, y que, antes de irrumpir en la escuela, utilizó un cuchillo para atacar a un agente de policía y luego robó una pistola, publica el medio público.

PUBLICIDAD

Este medio también apuntó a que el ataque se debió a motivos personales, lo que no ha confirmado la Policía por el momento.

Tailandia cuenta con un elevado índice de armas de fuego por habitante y los tiroteos no son inusuales, con facilidad de acceso a las mismas para personal del Ejército y la Policía y normativas laxas y anticuadas para su adquisición por la población en general.

En julio del pasado año, un tiroteo en un mercado de Bangkok dejó tres fallecidos, mientras en 2023 un menor de edad perpetró un ataque con una pistola de fogueo modificada para disparar munición real en un popular centro comercial de la capital tailandesa. en el que murieron tras personas.

Entre los más trágicos y mortíferos fue el asalto en 2022 en una guardería en el noreste de Tailandia por parte de un expolicía, en el que 34 personas murieron, entre ellas 22 niños, sucesos que reabren el debate sobre la posesión de armas de fuego en este país, sin avances sustanciales.

El sur de Tailandia es escenario asimismo de ataques en las últimas décadas a raíz de una insurgencia de grupos separatistas que claman la independencia de algunas zonas de Songkhla y de tres provincias, predominantemente musulmanas.