Un hombre se encaramó en las últimas horas al tejado de la Embajada de España en Londres y realizó pintadas en la entrada para pedir la liberación del activista propalestino estadounidense James ‘Fergie’ Chambers, detenido en Ibiza el pasado julio y cuya extradición reclama Estados Unidos.

En un vídeo publicado en la red social X, el hombre, que dice ser enfermero, explica que ha subido al tejado para denunciar la detención de Chambers, al que califica de “un increíble humanitario” y “una persona extraordinaria”.

“España lo ha detenido ilegalmente en nombre del Estado imperialista de Estados Unidos y del Estado terrorista imperialista de Israel”, afirma, y sostiene que no se han presentado “cargos reales” que justifiquen su entrega.

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El hombre, que parece llevar un uniforme de enfermero y un pañuelo palestino, defiende que el único delito del filántropo y millonario estadounidense ha sido “tener amor y compasión en su corazón” y mostrar empatía con la población de Gaza y Palestina.

También asegura que el activista financió iniciativas humanitarias para proporcionar alimentos, refugio y atención sanitaria a los más necesitados.

En la grabación, el manifestante hace un llamamiento a acudir a la Embajada española, situada en el barrio londinense de Belgravia, y termina con consignas en favor de la libertad de Chambers y de Palestina.En una fotografía publicada junto al vídeo se ve la entrada de la legación con pintadas en las que se lee ‘Libertad Fergie’ y ‘Asilo Fergie’, así como una bandera palestina. El grafiti fue cubierto poco después con pintura blanca, por lo que actualmente apenas quedan algunos trazos.

Preguntadas por EFE, fuentes de la Embajada española en Londres declinaron hacer comentarios y remiten a la Oficina de Información Diplomática (OID) del Ministerio de Asuntos Exteriores.