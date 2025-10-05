Los equipos de rescate en Eslovenia encontraron el cuerpo de uno de los tres montañistas de la vecina Croacia que fueron arrastrados el domingo por una avalancha, informó la policía.

Los tres formaban parte de un grupo de siete montañistas que se dirigían al Monte Tosc en el noroeste de Eslovenia, informaron los medios locales. Cuando cuatro personas del grupo decidieron tomar un descanso más temprano el domingo, los tres restantes continuaron y fueron atrapados por la avalancha, reportó la agencia oficial eslovena STA.

La policía en la cercana Kranj indicó que la operación de búsqueda se había suspendido por el día y se reanudará el lunes.

El funcionario de rescate Klemen Belhar dijo anteriormente a la emisora pública de Croacia HRT que los esfuerzos de búsqueda se han visto obstaculizados por la lluvia, la nieve y el riesgo de más avalanchas. El servicio de rescate indicó que no pudieron usar un helicóptero debido al mal tiempo.

“Las condiciones no son buenas, está nevando intensamente y hace frío”, afirmó.

Eslovenia ha sido golpeada por una ola de frío que trajo nieve temprana, vientos y bajas temperaturas. La pequeña nación de Europa Central es un destino popular para el montañismo.