La humanidad alcanzó un hito demográfico histórico: por primera vez, la población mundial de 65 años o más supera a la de los niños menores de cinco años, un cambio impulsado por la caída de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida.

De acuerdo con el más reciente informe de la Oficina del Censo de Estados Unidos, divulgado esta semana y reseñado por medios como Axios, las personas de 65 años o más representan ya el grupo etario que supera en número a los menores de cinco a nivel global.

La tendencia, sin embargo, no es nueva. Las Naciones Unidas habían anticipado este punto de inflexión en sus informes World Population Prospects, donde establecen que el cruce ocurrió por primera vez en 2018 y que el envejecimiento de la población continuará acelerándose durante las próximas décadas.

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¿Qué está provocando este cambio?

Los expertos señalan dos factores principales:

Menos nacimientos: las tasas de fertilidad han disminuido en la mayoría de los países.

Mayor longevidad: los avances en salud y las mejores condiciones de vida han permitido que las personas vivan más años.

Según la ONU, en 2022 había 771 millones de personas de 65 años o más, una cifra que triplica la registrada en 1980. Para 2050, ese grupo alcanzará 1,600 millones, mientras que la cantidad de niños menores de cinco permanecerá prácticamente estable.

Reto para gobiernos y economías

El envejecimiento poblacional tendrá profundas implicaciones para los sistemas de pensiones, la atención médica y los programas de protección social. Naciones Unidas advierte que, para 2050, una de cada seis personas en el planeta tendrá 65 años o más, frente a una de cada once en 2019.

Aunque Europa y Norteamérica siguen siendo las regiones con mayor proporción de adultos mayores, el crecimiento más acelerado de esta población ocurrirá en Asia y América Latina y el Caribe, donde el envejecimiento avanza a un ritmo sin precedentes.