CANTERBURY, Inglaterra. El nuevo arzobispo de Canterbury llamó tres veces a las puertas de la gran catedral de la ciudad el miércoles, exigiendo ceremonialmente que se le permitiera entrar, una tradición establecida durante siglos por cada nuevo líder de la Iglesia de Inglaterra.

Pero esta vez, por primera vez en la historia, fue una mujer quien llamó. Y las puertas se abrieron.

Sarah Mullally, una exenfermera oncológica que se ordenó sacerdotisa a los 40 años, entró en la catedral para celebrar su histórica elección como la primera mujer arzobispo de Canterbury desde que se creó el cargo hace más de 1400 años.

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Aunque Mullally, de 63 años, asumió formalmente el cargo de arzobispa en enero, el evento del miércoles marcó el inicio de su ministerio público como cabeza de la Iglesia de Inglaterra y líder espiritual de la Comunión Anglicana mundial. La comunión es una asociación de iglesias independientes, incluida la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, que en conjunto suman más de 100 millones de miembros.

“Caminamos con Dios, confiando en que Dios camina con nosotros”, dijo Mullally en su primer sermón como arzobispa. ” Confiando en que, en todo lo que enfrentamos, tanto en el dolor y los desafíos como en la alegría y el gozo, no caminamos solos” .

A la ceremonia en la Catedral de Canterbury asistieron el Príncipe Guillermo, la Princesa Catalina, el Primer Ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y representantes de muchas de las 42 iglesias que conforman la Comunión Anglicana. También asistieron representantes de la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa.

Como reconocimiento al histórico nombramiento de Mullally, el servicio se celebró en la Fiesta de la Anunciación, que conmemora el momento en que María recibió la noticia de que había sido elegida para ser la madre de Jesús. Es un día en el que la Iglesia celebra a “una de las grandes mujeres de la Biblia y reflexiona sobre cómo podemos responder al llamado de Dios”.

La celebración marca un hito importante para la Iglesia de Inglaterra, cuyos orígenes se remontan al año 597, cuando el papa envió a San Agustín a Gran Bretaña para convertir a la población al cristianismo. Actualmente, se le reconoce como el primer arzobispo de Canterbury. La Iglesia inglesa se separó de la Iglesia católica romana en la década de 1530, durante el reinado del rey Enrique VIII.

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La Iglesia ordenó a sus primeras mujeres sacerdotes en 1994 y a su primera obispa en 2015.

Divisiones en la Comunión Anglicana

Mullally comienza su mandato como arzobispa en un momento difícil para la Iglesia de Inglaterra y la Comunión Anglicana, cuyos miembros están profundamente divididos sobre temas como el papel de la mujer y el trato a las personas LGBTQ+.

Mullally también tendrá que afrontar la preocupación de que la Iglesia no haya logrado erradicar los escándalos de abusos sexuales que la han acosado y causado conflictos durante más de una década.

Mullally reemplaza al exarzobispo Justin Welby, quien anunció su renuncia en noviembre de 2024 tras ser criticado por no actuar con decisión y denunciar ante la policía las acusaciones de abuso físico y sexual por parte de un voluntario en un campamento de verano afiliado a la iglesia.

En una entrevista con la BBC esta semana, Mullally afirmó que la iglesia busca “estar más informada sobre el trauma, escuchando a los sobrevivientes y víctimas de abuso”. Añadió que “debemos analizar todas nuestras acciones, y cuanto más alto sea nuestro cargo, más transparencia debemos exigir”.

En su sermón, Mullally expresó su gran esperanza en la iglesia y reflexionó sobre las diversas maneras, grandes y pequeñas, en que ha encontrado a Dios en acción.

“La iglesia, a través de la vida cotidiana de sus miembros, alberga muchísimos actos extraordinarios de amor”, concluyó. “El pueblo de Dios, ofreciendo un oído atento, una palabra de aliento o una oración por la sanación; ofreciendo alimento y refugio, santuario y acogida; en un mundo que tan a menudo busca dividirnos, mesas donde sentarnos y conversaciones que compartir.”

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De enfermera a arzobispa

Mullally, casada y con dos hijos adultos, nació en 1962 en Woking, al suroeste de Londres.

Asistió a escuelas locales y trabajó como enfermera en el Servicio Nacional de Salud británico hasta que fue nombrada jefa de enfermería de Inglaterra a los 37 años, la persona más joven en ocupar el cargo. Mientras aún trabajaba allí, comenzó su formación para el ministerio.

Mullally fue nombrada obispa en 2015, convirtiéndose en la cuarta mujer en la Iglesia de Inglaterra en alcanzar ese rango. Tres años después, fue nombrada obispa de Londres, uno de los cargos más importantes de la iglesia.

Fue nombrada Arzobispa de Canterbury tras un proceso de selección de varios meses llevado a cabo por un comité de clérigos y laicos de alto rango, incluyendo representantes del gobierno y de la Comunión Anglicana.

Sin embargo, su nombramiento no estuvo exento de polémica en una iglesia que aún se encuentra dividida sobre el papel de la mujer.

El Arzobispo Henry Ndukuba de la Iglesia de Nigeria afirmó que su elección era “devastadora” e insensible " a la convicción de la mayoría de los anglicanos, quienes son incapaces de aceptar el liderazgo femenino en el episcopado" .

Pero el miércoles se centró en un nuevo comienzo, más que en desacuerdos de larga data.

El servicio religioso subrayó el compromiso mundial de la Comunión Anglicana.