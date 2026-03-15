LONDRES - El príncipe Harry y su esposa Meghan, duquesa de Sussex, han contraatacado al autor de un nuevo libro sobre la familia real británica, describiendo su escritura como “conspiración trastornada y melodrama”.

En un enérgico comunicado emitido el sábado, Harry y Meghan dijeron que el autor Tom Bower “ha cruzado desde hace tiempo la línea que separa la crítica de la fijación”.

En extractos del libro de Bower publicados en el Times de Londres el viernes, el autor afirmó que la reina Camilla le dijo una vez a un amigo que Meghan le había “lavado el cerebro” a su marido. También alegó que el príncipe Guillermo y su esposa Catalina “evidentemente veían a Meghan como una amenaza en lugar de una aliada”, ya que las tensiones se dispararon antes de la decisión de los Sussex de abandonar Gran Bretaña por Estados Unidos y separarse de la familia real.

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“Se trata de alguien que ha declarado públicamente: ‘la monarquía de hecho depende de borrar realmente a los Sussex de nuestro estado de vida’, un lenguaje que habla por sí mismo”, dice el comunicado de Harry y Meghan.

“Ha hecho carrera construyendo teorías cada vez más elaboradas sobre personas que no conoce y a las que nunca ha visto”, continuaba. “Los interesados en los hechos buscarán en otra parte; los que buscan conspiración desquiciada y melodrama saben exactamente dónde encontrarle”.

Los extractos del libro de Bower incluían pasajes críticos con la situación financiera de la pareja, su labor benéfica y los Juegos Invictus de Harry, una competición deportiva anual fundada por él para veteranos militares heridos, lesionados y enfermos.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.