Una turista canadiense murió este lunes tras un tiroteo registrado en la zona arqueológica de la pirámide de Teotihuacán, uno de los centros turísticos y patrimoniales más emblemáticos de México, informó el Gabinete de Seguridad.

“De acuerdo con información preliminar, un hombre realizó disparos en el lugar y posteriormente se privó de la vida. Lamentablemente una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida”, señalaron en un mensaje en redes sociales las autoridades mexicanas.

Según la información, otras seis personas habrían resultado lesionadas, pero ya reciben atención médica en el lugar.

No se indicó la nacionalidad de los heridos.

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Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. En el lugar las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos.

En videos difundidos en las redes sociales se observa a un hombre que desde una de las antiguas pirámides comienza a disparar mientras decenas de turistas se esconden entre las ruinas prehispánicas y otros comienzan a correr.

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en X que “lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente. Expreso mi más sincera solidaridad con las personas afectadas y sus familias. Estamos en contacto con la embajada de Canadá”.

Esta historia incluye discusión sobre suicidio. Si tú o alguien que conoces está en riesgo, busca ayuda de inmediato llamando a laLínea PAS al 1-800-981-0023o al9-1-1. En Estados Unidos, la línea nacional de prevención del suicidio y crisis está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.