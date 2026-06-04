Lo que se suponía serían unas vacaciones familiares en Japón se ha convertido en una angustiosa búsqueda para una familia de Alabama. Sus integrantes esperan recibir noticias sobre James “Weston” Higginbotham, un joven de 20 años que desapareció mientras se encontraba de viaje con sus familiares en la ciudad de Kioto.

Según relató su madre, Nancy Higginbotham, en una entrevista con CNN, la desaparición ocurrió el pasado jueves 29 de mayo. Ese día, la familia tenía planes de salir de paseo cuando ella y Weston, como era conocido el joven, sostuvieron una discusión relacionada con el uso de ChatGPT.

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Tras el intercambio, Weston decidió salir por su cuenta y tomó un tren con la intención de visitar un bosque. Sin embargo, continuó compartiendo su ubicación en tiempo real a través de su teléfono celular, una práctica habitual entre los miembros de la familia.

Su madre explicó que no le pareció extraño que quisiera explorar la naturaleza, ya que era algo que disfrutaba con frecuencia. Weston, que estudia Ingeniería Ambiental, tenía un gran interés por los espacios naturales.

La preocupación comenzó horas más tarde, cuando Weston dejó de responder llamadas y mensajes enviados por sus padres y su hermano, quienes intentaban saber dónde se encontraba y qué estaba haciendo. Poco después, también dejó de transmitirse la ubicación que compartía con su familia, lo que encendió las alarmas y dio paso a una intensa búsqueda que continúa todavía hoy.

“Pienso en mi hijo a cada segundo, y luego me vienen a la mente recuerdos de cuando tenía dos años, cuando lo amamantaba, las fiestas de cumpleaños que le organizamos, las excursiones que hicimos”, dijo visiblemente afectada la madre del joven.

“Quiero que todo eso vuelva. Lo necesito de vuelta”, agregó Nancy Higginbotham.

Las cámaras de seguridad permitieron a las autoridades reconstruir parte de los últimos movimientos de Weston y determinar que su última ubicación confirmada fue la estación de Yamashina, al este de Kioto. A partir de esa información, la búsqueda se ha concentrado en zonas boscosas, senderos y áreas montañosas cercanas frecuentadas por excursionistas.Las autoridades japonesas han desplegado decenas de agentes, unidades caninas y helicópteros para rastrear el área.

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No obstante, los esfuerzos de búsqueda también se han visto afectados por las condiciones del tiempo. Un tifón atravesó la región el pasado martes, provocando lluvias y complicando las labores en los senderos y terrenos boscosos donde los investigadores creen que el joven pudo haber estado.

Weston fue descrito como un joven de aproximadamente 6 pies y 1 pulgada, tiene cabello rubio largo y ojos azules. La última vez que fue visto vestía una camiseta blanca con la frase “Save the Bees”, pantalones color lavanda, tenis Adidas blancos con franjas negras y un bolso de hombro con la silueta del estado de Alabama.

El Buró Federal de Investigaciones Criminales (FBI) coolabora en la pesquisa.