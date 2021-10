La Organización Mundial de Salud (OMS) anunció hoy, miércoles, que comenzó a vacunar a personas contra el ébola en el este de Congo, luego de confirmarse que un niño murió por la enfermedad tras un brote que se registró el 8 de octubre.

La agencia de salud de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dijo en una declaración que las personas con riesgo elevado de contraer la enfermedad, incluyendo los familiares del niño y trabajadores de salud, recibirían las primeras dosis de la vacuna producida por Merck.

La OMS dijo que 1,000 dosis de la vacuna arribaron a Goma, la capital de la provincia de Kivu del Norte, y 200 dosis fueron enviadas a Beni, una ciudad cerca del área en la que fue identificado el primer caso la semana pasada.

El brote que comenzó el 8 de octubre se produjo después de una devastadora epidemia que empezó en el 2018, cuando el ébola mató a más de 2,200 personas en la región y cuando más de 80 trabajadores de la OMS están acusados de haber cometido abusos sexuales durante los esfuerzos de la agencia contra la enfermedad.

Entre los 15 funcionarios que la OMS envió a Congo este mes está un experto en la prevención de abuso y explotación sexual, indicó la agencia.

“El experto hablará con empleados y socios de la OMS sobre cómo prevenir conducta inapropiada y abusiva”, añadió.

Una investigación de The Associated Press (AP) en mayo concluyó que altos funcionarios de la OMS fueron informados de numerosas instancias de abuso sexual, pero no hicieron nada. Entre los acusados estaba un médico que les ofreció a mujeres trabajo en el equipo de vacunación a cambio de relaciones sexuales.

La AP concluyó que administradores de la OMS aprobaron un contrato para pagar por el silencio de una mujer presuntamente embarazada por un médico de la organización, detalles que fueron confirmados en un reporte emitido el mes pasado por un panel que examina el abuso sexual durante la respuesta a la epidemia.