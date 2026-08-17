El acuerdo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó en Versalles en junio establecía un ambicioso plazo de 60 días para poner fin a la guerra con Irán y alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

El plazo vence este lunes, y ambas partes están ahora más distanciadas que entonces.

Las negociaciones, por llamarlas de alguna manera, se han centrado en la reapertura del estrecho de Ormuz y en el levantamiento del bloqueo estadounidense sobre Irán, dos medidas que se suponía que debían haberse llevado a cabo en virtud del acuerdo provisional. No ha habido indicios de ningún compromiso respecto al estrecho, ni siquiera de que hayan comenzado las negociaciones detalladas sobre el programa nuclear.

PUBLICIDAD

Estados Unidos, por su parte, no tiene ninguna opción válida para salir de la guerra que inició junto a Israel.

Acceder a las últimas exigencias de Irán significaría cederle el control de una vía navegable internacional de vital importancia por la que, antes de la guerra, circulaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo, y equivaldría a admitir la derrota. Intensificar esta guerra, profundamente impopular, agotaría aún más las reservas estadounidenses de misiles interceptores avanzados, sacudiría la economía mundial y haría subir los precios de la gasolina en vísperas de las elecciones al Congreso de Estados Unidos.

Así pues, ambas partes se han atrincherado, con la esperanza de que la otra ceda primero. Hasta ahora, ninguna de las dos lo ha hecho.

El acuerdo provisional se rompió unas semanas más tarde

El acuerdo de junio, conocido como «Memorándum de Entendimiento», exigía el cese de todas las operaciones militares y fijaba un plazo de 60 días para alcanzar un acuerdo que pusiera fin de forma definitiva a la guerra y resolviera la prolongada controversia sobre las actividades nucleares de Irán.

En él se solicitaba la reapertura del estrecho de Ormuz, pero se asignaba a Irán un papel vagamente definido a la hora de facilitar el tráfico, dejando abierta la posibilidad de que pudiera cobrar tasas una vez transcurrido el plazo de 60 días. Irán se ha valido de esa cláusula para reclamar el control sobre la vía navegable.

Una semana después de la firma del acuerdo, Irán comenzó a disparar contra los buques que utilizaban una ruta a lo largo de la costa de Omán, al otro lado del estrecho, supervisada por el ejército estadounidense y destinada a eludir el control de Teherán.

PUBLICIDAD

Estados Unidos respondió con un ataque contra Irán, que tomó represalias atacando a países árabes que acogían a fuerzas estadounidenses, como Jordania, Kuwait y Baréin. Estados Unidos anuló las exenciones concedidas en el marco del acuerdo que habían permitido a Irán vender su petróleo a nivel internacional, y Trump restableció el bloqueo de los puertos iraníes.

Cada una de las partes acusó a la otra de incumplir el acuerdo de junio, del que ya casi no queda nada.

Los combates acabaron por remitir. La tregua acordada en el Líbano entre Israel y Hezbolá, grupo respaldado por Irán, se ha respetado en su mayor parte, a pesar de que las tropas israelíes ocupan amplias zonas del sur del país. La «integridad territorial y la soberanía» del Líbano debían quedar garantizadas en virtud del acuerdo de junio.

Las autoridades iraníes afirman que dejaron de negociar con EE. UU. en junio, aunque reconocen que se han transmitido mensajes a través de intermediarios. Trump sostiene que las conversaciones han continuado y, en ocasiones, ha afirmado que se han logrado avances tras haber desistido de sus amenazas de lanzar ataques a gran escala.

Pakistán, que desempeñó un papel clave en la negociación del acuerdo de junio, señaló la semana pasada que el plazo vencía el lunes, al tiempo que expresó su esperanza de que se prorrogara.

«No damos por cerrado este capítulo», afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tahir Andrabi. «Pakistán está haciendo todo lo posible para que ambas partes se sienten a la mesa de negociaciones».

PUBLICIDAD

Los dirigentes iraníes creen que pueden obligar a Trump a renunciar al estrecho

A principios de este mes, Irán publicó una lista de exigencias para la reapertura del estrecho, entre las que se incluyen el levantamiento del bloqueo estadounidense, la retirada de las fuerzas estadounidenses de los alrededores de Irán y el pago de indemnizaciones por los daños causados durante la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero.

Aun así, Irán ha afirmado que controlará el estrecho —y que, posiblemente, cobrará peajes— mediante un acuerdo que está negociando con Omán, y que el estrecho no volverá a ser una vía navegable abierta y sin peajes, como lo era antes de la guerra.

Mientras tanto, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán, han comenzado a atacar petroleros saudíes en el Mar Rojo, lo que supone una amenaza para otra ruta comercial crucial que se había utilizado para aliviar parte de la presión derivada del cierre del estrecho.

Trump ha rechazado las exigencias de Irán, afirmando que es Teherán quien debería pagar las reparaciones de guerra y alegando que Estados Unidos controla el estrecho. Parece que confía en que la presión económica —en forma de bloqueo y sanciones de larga duración— doblegue a los gobernantes iraníes.

La economía de Irán se ha visto muy afectada por la guerra y el aislamiento, y la inflación se ha disparado. La crisis podría avivar nuevas protestas contra el Gobierno, como las que fueron reprimidas brutalmente en enero.

El tráfico por el estrecho de Ormuz, que aumentó inmediatamente tras el acuerdo provisional, ha vuelto a situarse en una pequeña fracción de lo que era antes de la guerra. Se prevé que los precios del combustible y de otros productos sigan subiendo cuanto más se prolongue esta situación, con repercusiones que irán mucho más allá de Oriente Medio.

El tiempo sigue corriendo para ambas partes.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.