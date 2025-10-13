Caracas. El gobierno del presidente Nicolás Maduro anunció el lunes el cierre de sus embajadas en Noruega y Australia a la par que abrirá representaciones diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso como parte de una primera fase de reestructuración de su servicio exterior.

El cierre de las sedes en la ciudad australiana de Canberra y la capital noruega, Oslo, forma parte de la “reasignación estratégica de recursos”, indicó el gobierno venezolano en un comunicado.

Las relaciones bilaterales y los servicios consulares a los venezolanos en esos países serán atendidos “a través de misiones diplomáticas concurrentes”, es decir, en representaciones diplomáticas de Venezuela en otros países, agregó el escrito, sin dar otros detalles.

Noruega y Australia no tienen embajada en Venezuela y la representación de sus países está a cargo de los embajadores en Colombia y Chile, respectivamente.

Mientras con la apertura de las embajadas en Zimbabue y Burkina Faso se “refuerzan los lazos históricos con el continente africano”, acotó el comunicado.