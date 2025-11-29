Venezuela repudia que Trump “insólitamente” intenta “dar órdenes” sobre su espacio aéreo
Estados Unidos advirtió que está “cerrado en su totalidad”.
Caracas. Venezuela repudió este sábado “con absoluta contundencia” el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Y es que el presidente estadounidense advirtió que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo del país suramericano “permanecerá cerrado en su totalidad”.
También, el país latinoamericano criticó que Trump “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación, según un comunicado de la Cancillería difundido en Telegram.