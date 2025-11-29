Caracas. Venezuela repudió este sábado “con absoluta contundencia” el mensaje del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Y es que el presidente estadounidense advirtió que las aerolíneas y los pilotos tengan en cuenta que el espacio aéreo del país suramericano “permanecerá cerrado en su totalidad”.

También, el país latinoamericano criticó que Trump “insólitamente” intente “dar órdenes y amenazar la soberanía” de esta nación, según un comunicado de la Cancillería difundido en Telegram.