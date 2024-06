CARENTAN-LES-MARAIS, Francia. Juntos, los novios tenían casi 200 años. Pero el veterano de la Segunda Guerra Mundial Harold Terens y su novia Jeanne Swerlin demostraron que el amor es eterno cuando se casaron el sábado, en el interior de las playas del Día D en Normandía, Francia.

Sus respectivas edades, 100 años él y 96 ella, hicieron de sus nupcias una celebración casi bicentenaria.

Terens lo definió como “el mejor día de mi vida”.

Al entrar en la boda, la burbujeante novia dijo: “El amor no es sólo para los jóvenes, ¿sabes? Tenemos mariposas. Y también tenemos un poco de acción″.

PUBLICIDAD

Relacionadas Arrestan a 4 alemanes celebrando cumpleaños de Hitler en lugar de su nacimiento en Austria

El lugar elegido fue el elegante ayuntamiento de piedra de Carentan, un objetivo inicial clave del Día D que fue escenario de feroces combates tras el desembarco aliado del 6 de junio de 1944, que ayudó a liberar a Europa de la tiranía de Adolf Hitler.

Al igual que otras ciudades y pueblos de la costa de Normandía, donde casi 160,000 soldados aliados desembarcaron bajo el fuego en cinco playas con nombre en clave, es un efervescente centro de recuerdo y celebración en el 80 aniversario de las hazañas y sacrificios de los jóvenes de ambos sexos aquel día, engalanado con banderas y banderines y con veteranos agasajados como estrellas del rock.

Mientras el swing de Glenn Miller y otras melodías de la época sonaban en las calles, los simpatizantes -algunos vestidos con ropas de la época de la Segunda Guerra Mundial- ya estaban en fila una hora antes de la boda, detrás de las barreras fuera del ayuntamiento, con una banda de gaitas y tambores para dar una serenata a la feliz pareja.

Después de que ambos dijeran “oui” a los votos leídos en inglés por el alcalde de Carentan, la pareja intercambió los anillos.

“Con este anillo te desposo”, dijo Terens.

Ella soltó una risita y exclamó: “¿En serio?”.

Con las copas de champán en la mano, saludaron al público a través de una ventana abierta.

“Por la salud de todos. Y por la paz en el mundo y la preservación de la democracia en todo el mundo y el fin de la guerra en Ucrania y Gaza”, dijo Terens mientras él y su novia chocaban las copas y bebían.

PUBLICIDAD

La multitud gritó “¡la mariée!” (la novia) a Swerlin, que llevaba un vestido largo y vaporoso de color rosa intenso. Terens iba muy elegante con un traje azul claro y un pañuelo rosa a juego en el bolsillo del pecho.

Y disfrutaron de una fiesta de bodas muy especial. Fueron invitados a la cena de Estado en el Palacio del Elíseo el sábado por la noche con el presidente Emmanuel Macron y el presidente de Estados Unidos Joe Biden.

“Felicidades a los recién casados”, dijo Macron, provocando vítores y una ovación de pie de otros invitados durante el brindis, elogiando la amistad franco-estadounidense. “(La ciudad de) Carentan ha tenido el placer de acoger su boda, y nosotros, su cena nupcial”, dijo a la pareja.

La boda fue simbólica, no vinculante jurídicamente. La oficina del alcalde Jean-Pierre Lhonneur dijo que no estaba facultado para casar a extranjeros no residentes en Carentan, y que la pareja, ambos estadounidenses, no había solicitado votos jurídicamente vinculantes. No obstante, si lo desean, pueden realizar los trámites en Florida.

A Lhonneur le gusta decir que Normandía es prácticamente el estado 51 de EE.UU., dada su reverencia y gratitud a los soldados aliados y los sacrificios de decenas de miles de personas que nunca llegaron a casa tras la batalla de Normandía.

“El amor es eterno, sí, tal vez”, dijo el alcalde refiriéndose a los recién casados, aunque sus comentarios también describen adecuadamente los sentimientos de muchos normandos hacia los veteranos.

“Espero para ellos la mejor felicidad juntos”.

PUBLICIDAD

Ataviada con un vestido de los años 40 que perteneció a su madre, Louise, y una boina roja, Jane Ollier, de 73 años, se encontraba entre los espectadores que esperaban ver a los tortolitos. La pareja, ambos viudos, creció en Nueva York: ella en Brooklyn, él en el Bronx.

“Es muy conmovedor casarse a esa edad”, dijo Ollier. “Si puede aportarles felicidad en los últimos años de su vida, es fantástico”.

El veterano de la Segunda Guerra Mundial visitó Francia por primera vez como cabo de las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE.UU. a los 20 años, poco después del Día D. Terens se alistó en 1942 y, tras embarcar hacia Gran Bretaña, fue asignado a una unidad de cazas P-47 Thunderbolt de cuatro pilotos como técnico de reparación de radios.

El Día D, Terens ayudó a reparar los aviones que regresaban de Francia para que pudieran reincorporarse a la batalla. Dijo que la mitad de los pilotos de su compañía murieron ese día. El propio Terens fue a Francia 12 días después, para ayudar a transportar a Inglaterra a alemanes recién capturados y a prisioneros de guerra estadounidenses recién liberados. Tras la rendición nazi en mayo de 1945, Terens volvió a ayudar a transportar prisioneros aliados liberados a Inglaterra antes de embarcar de vuelta a Estados Unidos un mes más tarde.

Swerlin dejó bien claro que a su centenario marido no le faltan los besos.

“Es el mejor besador de la historia”, declaró orgullosa antes de que se abrazaran con entusiasmo ante las cámaras de televisión.

“¡Ya está bien! Esto es todo por ahora”. dijo Terens al salir a tomar aire.

A lo que ella bromeó rápidamente: “¿Quieres decir que hay más después?”.