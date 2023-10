Un candidato a concejal en la localidad de Duitama Colombia, donde se celebrarán elecciones el 29 de octubre, ha llamado la atención de los electores, pero no por sus propuestas, si no por su aspecto físico. Se trata de Carlos Dehaquiz Infante, candidato del partido ‘Nuevo Liberalismo’ al concejo de Duitama, quien ha llamado la atención por su inusual aspecto físico: tiene cuernos implantados, expansiones en sus orejas y los ojos tatuados de negro.

Según su biografía, Carlos es artista de modificación corporal y organizador de la convención de tatuajes de Bogotá. Sin embargo, una de sus pasiones es el servicio social. “Mi obra social empezó en la calle, ahora lo haremos desde el concejo”, se lee en el lema de Dehaquiz, en su afiche publicitario. El candidato lleva diez años haciendo trabajos sociales en las calles de Duitama, y se ha caracterizado especialmente por brindarle apoyo a perros callejeros.

En un video en el que anuncia la candidatura a sus seguidores, Carlos dijo: “Ustedes saben que yo no hago política, pero también saben lo que yo he hecho, que hago eventos culturales, obras sociales, (...) y proyectos que nunca han sido apoyados.”

“Estamos cansados de estar detrás de las personas que supuestamente nos tienen que ayudar, entonces creo que si yo logro llegar al concejo, sería un puente para ustedes, muchachos, sería la voz (que intercede) para que nuestros proyectos y planes de desarrollo hacia Duitama se puedan mejorar”, agregó. Cabe aclarar que el candidato tiene más de 10,000 seguidores en Instagram.

“Así como en mi trabajo busco siempre dar lo mejor de mí, quiero llegar al concejo a demostrar que una persona tatuada, como yo, puede hacer cosas increíbles por Duitama, pero necesito de su ayuda” dice Dehaquiz en otro video publicado en su Instagram, con heavy metal sonando de fondo.

La candidatura ha generado opiniones divididas entre los cibernautas, y los más conservadores no dudaron en compartir su desacuerdo: “Qué tipo de eventos culturales podría ofrecer una persona que se quiere tan poco”, “Conmigo no cuenten para normalizar ese aspecto, el que no quiere a su cuerpo no quiere a nadie”, e incluso: “Satán también hace obras de caridad, para confundir tibios y sumar adeptos”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, muchos otros defendieron y apoyaron su candidatura: “Ni el aspecto físico ni la orientación sexual deben importar a la hora de elegir a alguien, se elige por sus capacidades para hacer el bien”, “¿Sabe qué? Este man me parece más sincero que cualquier otro candidato”, “¡Qué chimba! un artista completo y una persona brutal, eso hace falta, gente que rompa esquemas”, y “Él tiene claro quién es, acá piensan que por usar saco y corbata se es buena persona”, le escribieron los internautas en apoyo.